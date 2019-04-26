Мужские поступки, которые нельзя прощать

Эта тема всегда вызывает споры, однако психологи выступают за здравый смысл.

Когда речь заходит о том, где лежит грань дозволенного в отношениях, традиционно люди делятся на два лагеря. Одни готовы простить все и подстроиться под партнера, стараясь держаться за отношения до конца. Другие, наоборот, категорично заявляют: одно неверное движение — расставание. Мы считаем, что идти на компромиссы нужно, но есть несколько поступков, которые в здоровых отношениях под строгим запретом.

Свободные отношения

Говорим о них с долей иронии, так как под маской свободных отношений многие мужчины скрывают желание менять партнеров как перчатки. В истинных свободных отношениях нет ничего плохого, если оба партнера изначально согласились на такие условия. Однако измены, флирт при любом удобном случае и сопутствующее с ними стремление обмануть вторую половину — враги здоровых отношений. Если человек решается на такой поступок, это говорит о полном неуважении и безразличии к вам как к личности. Не пытайтесь прикрывать подобное поведение алкогольным опьянением, обольстительностью любовницы или ссорой с вами. Человек не животное, которое думает инстинктами. Оправдывая и принимая такого мужчину, вы унижаете себя. Поверьте, вы достойны искренне любящего вас партнера вне зависимости от возраста, статуса и внешности.

Критика вашей внешности

К слову о внешности, можно часто услышать жалобы женщин о том, что их мужчины критикуют фигуру, стиль одежды или даже прическу. Одно дело, если вы действительно оделись неподобающе ситуации и мужчина хочет мягко подсказать вам поменять наряд, и совсем другое, когда он постоянно критикует вас. В отношениях вы должны становиться еще спокойнее и гармоничнее, а не критиковать себя и выслушивать претензии. Слова, вроде: «Зачем ты покрасила волосы, мне больше нравятся блондинки», тоже не говорят о хорошем отношении к вам. Это объясняется тем, что у влюбленного человека бушуют гормоны, так что он просто-напросто не обратит внимания на мелкие несовершенства.

WomanHit.ru

Неуважение вашего окружения

Если ваш мужчина постоянно критикует ваших подруг и друзей, близких родственников и коллег, то знайте, что от такого человека хорошего ждать не стоит. Какими бы ни были эти люди, но они ваши близкие, и это весомый повод, чтобы относиться к ним с уважением. Зачастую критика — это попытка отдалить вас от других людей, посеяв в вас зерно сомнения в их любви к вам. Не разрешайте провоцировать себя, иначе вскоре обнаружите, что находитесь 24 на 7 только со своим мужчиной. Строго пресекайте грубую критику в адрес ваших близких, а если человек не понимает вашего недовольства, то нужно напрямую сказать ему об этом.

Стремление поменять ваш характер

На первых свиданиях действительно невозможно узнать человека настоящим — каждый хочет казаться в чужих глазах лучше, чем он есть на самом деле. Однако спустя пару месяцев характер все же проявляется. Если ваш молодой человек недоволен вами, но не замечает собственных недостатков, — перед вами типичный «нарцисс». Невозможно изменить характер другого человека, пока он сам сознательно не пойдет на это. Думаем, что это должен понимать каждый адекватный взрослый. Поэтому смело говорите, что не собираетесь меняться, и предлагайте партнеру принять вас настоящую. Вы не должны жертвовать собой, потому что жертвование — не то достоинство, которым стоит гордиться. Уважайте свою личность и личную свободу, не позволяя партнеру управлять вами.

Желание полностью подчинить вас

За манящим своей наивностью предложением бросить работу и заняться домашним бытом лежит вовсе не забота о вас. Другое дело, если мужчина предлагает вам снизить нагрузку на работе или начать собственное дело. Попытка подчинить себе женщину, взяв под контроль ее финансовое благополучие, должна быть красным сигналом опасности. Одна из базовых потребностей человека — самореализация — никак не должна ограничиваться партнером без вашей просьбы. Поддержка в начинаниях, вера в вас, помощь в делах — вот то, что должен проявлять действительно любящий вас человек.