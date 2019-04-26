О чем нельзя говорить после секса

После близости мужчина витает в облаках, и его запросто можно спугнуть. WomanHit.ru подскажет, как избежать конфликта

Конечно, если в паре не принято обсуждать отношения и, вообще, решать проблемы путем диалогов, ни о каком долговременном союзе просто не может идти и речи. Однако разговоры уместны далеко не всегда, особенно тщательно стоит отбирать темы для общения после интима.

Мы подумали, а ведь и после секса хочется поговорить, но иногда ваш партнер обижается, а вы не можете понять, почему. На самом деле, все просто: существует список тем, которые строго-настрого не стоит поднимать после близости. Давайте разберемся, что это за темы.

Оценивание умений вашего партнера

Вы же не тренер по гимнастике, который отчитывает своего подопечного после неудачного старта. Выставление строгих оценок всегда больно бьет по самолюбию человека. Первые минуты после секса совершенно не годятся, чтобы заводить подобные разговоры. Если вас не устроило качество секса, выберите менее напряженный момент, когда ваш партнер не будет настолько уязвим.

Обсуждение недостатков

Если вы видите, что партнер набрал несколько лишних килограммов, об этом не стоит заявлять «в лоб», когда вы переведете дух. Учтите, что вам могут ответить, причем очень обидно. Так зачем портить момент руганью, когда можно просто мягко намекнуть партнеру о совместной пробежке утром после совместно проведенной ночи. Подайте пример.

Выяснение отношений

Да, мы тоже слышали, что бурные ссоры часто заканчиваются потрясающим сексом, но не нужно делать из этого интимную традицию. Может случиться так, что никакие другие естественные стимуляторы не будут действовать на вашего партнера, и вам придется постоянно пребывать в состоянии напряженности, пока вы ждете очередного конфликта. Ту энергию, которую вы тратите на крики и битье посуды, вы могли бы вложить в сам процесс близости.

Сравнение

Для мужчины нет ничего хуже, если вы начинаете сравнивать его с бывшими или мужчинами, с которыми вы бы согласились переспать. Партнер просто не выносит мысли, что вами может обладать кто-то еще. После секса такая тема моментально зарядит вас обоих негативом: его, потому что вы считаете кого-то лучше, и вас, потому что вы сами не поняли, чего он вдруг обиделся и не разговаривает с вами.

Секс как способ манипуляции и шантажа

Мужчина после секса пребывает, можно сказать, на другой планете, следовательно, ему не хочется обсуждать какие-то неприятные вопросы вроде: «Когда ты поменяешь окна в квартире моей мамы, ты же обещал!» Даже если вы состоите в крепких отношениях, мужчина будет ждать следующей близости с вами с ужасом: кто знает, какую тему вы захотите еще обсудить. Поэтому подождите хотя бы несколько часов, пока эмоции не улягутся.

Обсуждение туманного будущего

Особенно опасна эта тема для пары, которая только начала отношения. Ваш мужчина еще не знает, стоит ли планировать следующую встречу, а вы уже рассказываете ему, собака какой породы будет жить в вашей квартире, которую вы будете снимать уже со следующего месяца. Подобные разговоры действуют на мужчин отпугивающе, подождите хотя бы полгода, прежде чем наседать с предложениями построения совместного быта.