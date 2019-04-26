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Тюремная надзирательница села на год за секс с заключенным 

Lenta.ru 3 часа назад
Надзирательницу Эмили Уотсон осудили по обвинению в совершении неправомерных действий — женщина занималась сексом с заключенным Джоном Макги в тюремной камере в американском штате Иллинойс. Ее приговорили к лишению свободы сроком на 12 месяцев, сообщает The Mirror.
Зашита Уотсон утверждает, что женщина сожалеет о том, что сделала и признает, что такое поведение является неправомерным. По словам осужденной, судебное разбирательство «оказало ужасное влияние на ее психическое здоровье».
Сотрудники исправительного учреждения заметили, что Уотсон проводит подозрительно много времени с заключенным, которого осудили за ДТП, в результате которого погиб пешеход. Выяснилось, что надзирательница вступала в половую связь с Макги на протяжении трех лет, а также отправляла ему на телефон свои фотографии и видеозаписи откровенного характера.
Уотсон приобрела второй телефон, с помощью которого общалась с Макги. За последний месяц отношений пара созванивалась 96 раз. Также они поддерживали связь через Instagram. Свой телефон заключенный прятал в игровой приставке PlayStation, которую держал в камере.
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Женский форум
Любовь , Эмили Уотсон
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