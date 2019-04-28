Не путайте с крепостными: Анжелика Варум высказалась об отношениях с мужчинами

Известная певица Анжелика Варум , хоть и ведет свой миркоблог, но редко открывается подписчикам, обсуждая личную жизнь. Однако недавно ей пришлось затронуть тему семейных отношений, ведь фанаты задают не всегда удобные вопросы, на которые звезде пришлось ответить.

Не всегда в семейных отношениях все проходит гладко, иногда в жизни супругов случаются и кризисы. Да и кто сказал, что будет легко? Ведь жизнь — штука непростая. Звездное семейство Анжелики Варум и Леонида Агутина разводили уже несчетное количество раз, приписывая романы на стороне именитому музыканту. Конечно, всевозможные слухи коснулись и певицу, ей постоянно задают вопросы в Инстаграм-аккаунте на тему отношений с мужем, уличая его в походах налево. Видимо, у звезды накопились эмоции и она решила ответить всем и сразу.

Анжелика написала пять тезисов, в которые уложила свое видение семейной жизни.

«1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают. 2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. 3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму. 4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз — дело добровольное». 5. И помните! Пустота в душе мужчины — не самое страшное. Гораздо страшнее — пустота в Вашей собственной душе… »

Надо сказать, что простые советы от Анжелики довольно мудры и стоит к ним прислушаться. Ведь никогда не знаешь, где стоит подстелить соломинку. Певица долгое время находится в браке с харизматичным и талантливым мужчиной, поэтому ее мнение дорогого стоит.