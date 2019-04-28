7 ситуаций в отношениях, когда лучше солгать

Иногда в отношениях лучше солгать. Не только для блага своего партнёра, но и для своего. Ложь может помочь избежать неприятностей, сохранить отношения, спасти любовь, а иногда и жизнь. Вот семь таких ситуаций.

1. Чтобы разорвать деструктивные отношения

Если вы понимаете, что состоите в зависимых отношениях с моральным или физическим насильником, по-другому абьюзером, тогда лгите, как никогда в жизни. Цель — усыпить бдительность агрессора и готовить «путь к отступлению». Если ваш партнёр поймёт, что вы намерены от него уйти, то никто не знает, что тогда произойдёт. Лгите для своей безопасности.

2. Когда вас спрашивают о прошлых отношениях

Если изначально у вас не было уговора не врать друг другу никогда, то при вопросе о прошлых отношениях лучше солгать. Особенно отвечая на вопрос «Любил (а) ли ты когда-нибудь кого-то больше, чем меня?». Иначе в вашем союзе может «появиться» третий. Чистая правда может кардинально изменить или разрушить отношения. Помните, что факты, о которых вы умолчали, придётся тщательно скрывать и в дальнейшем.

3. Когда это не ваш секрет

Небольшая ложь вполне допустима, если вы сохраняете чью-то тайну. Секреты ваших друзей не стоит выдавать даже своему партнёру. Если не можете солгать в ответ не неудобный вопрос, то лучше просто отвечайте «не знаю».

4. Когда делаете комплимент

У всех бывают неудачные дни. Если ваш партнёр выглядит сегодня не очень, да и он сам это знает, то небольшой комплимент только поднимет ему настроение. Пусть это будет ещё одним способом выразить свою любовь.

5. Когда готовите сюрприз

Возможно, придётся выдумать целую неправдивую историю, в случае если вы готовите своей второй половинке подарок в виде сюрприза. Только не переусердствуйте, ложь должна быть максимально безобидной.

6. Когда уходите от хорошего человека

Да, любовь проходит. И если вы поняли, что обратного пути нет, то лучше не стоит высказывать своему партнёру всю правду. Вопроса «что же было не так?» всё равно не избежать, но претензии лучше оставить при себе. Подумайте лучше над более щадящим вариантом ответа. Например, «мы разные люди» вполне подойдёт для главного аргумента.

7. В качестве стимула

Иногда ложь в качестве стимула к действию позже превращается в правду. Например, если ваш партнёр решил овладеть новыми навыками или просто встал на путь самосовершенствования. В таком случае небольшая ложь с вашей стороны может стать хорошей мотивацией и задать правильные ориентиры.

Бонус

Строить отношения — дело непростое. Вот несколько статей, которые помогут избежать разных проблем: