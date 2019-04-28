Женские поступки, от которых мужчина теряет к ней интерес

Романтика и нежность в начале отношений всегда ярче, чем по истечению недель, месяцев, годов. Но если отношения заходят действительно в тупик и женщина понимает, что мужчина резко охладел к ней и вдруг потерялся из ввиду и не отвечает на звонки, значит в первую очередь нужно проанализировать своё поведение, так как мы женщины очень эмоциональны и находчивы и порой нашего присутствия в жизни мужчины бывает очень много.

Женщина на даёт мужчине возможности быть самим собой. Когда отношения хорошо развились, мужчина расслабляется, по его мнению конфетно-букетный период перешёл в серьёзные отношения. А женщине в этот момент может показаться, что мужчина к ней охладел и она начинает требовать от него внимания. Ему становиться не комфортно, и он понимает, что не может быть самим собой, если будет исполнять требования женщины, и он удаляется, теряя интерес к ней интерес.

Женщина становится навязчивой. Бывает, что женщина начинает брать инициативу в свои руки. Начинает заставлять мужчину сходить с ней в кино или сама напрашивается на встречу с ним. А самое дурное, когда женщина начинает без остановки выговаривать все, что она из себя представляет, не давая мужчине шанса самому узнать тебя, но постепенно. Ему, как завоевателю, становится неинтересно, собственно чего добиваться если тебя уже всего слюной забрызгали.

Женщина не довольна собой. Мужчина выбирает себе, по его мнению, самую красивую и лучшую женщину. А если женщина в отношениях с ним начинает копаться в себе, у неё появляется неуверенность или закомплексованность, мужчина с её же позыва начинает в этом убеждаться и терять к ней интерес.

Женщина не открывает своё сердце. Если женщина не впускает мужчину в своё сердце, по причине страха, что он его разобьет, создаётся впечатление равнодушия, нежелания общения с его личностью и он отдаляется.

Женщина начинает критиковать. Критика в адрес мужчины, как и оскорбление занижает его самооценку. Если он видит неуважение к себе, вас он тоже перестаёт уважать и уходит.

Женщина пытается контролировать мужчину. Контроль, это недоверие, тоже не уважение к человеку, которое неприятно всем, не только мужчинам. Капаться в телефоне или следить из-за угла куда и с кем он отправился, согласитесь, доверием тут и не пахнет. Мужчина в такой ситуации чувствует неудовлетворение от таких отношений и в конечном итоге выйдет из них.