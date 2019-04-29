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Назван возраст, когда чаще всего занимаются сексом 

runews24.ru 29 минут назад
Фото: depositphotos
Об этом сообщает портал ToDay News Ufa.
Как оказалось, наибольшая сексуальная активность фиксируется у людей в возрасте до 29 лет. Согласно опросам, в среднем у них бывает 112 половых актов в год или по 2 акта в неделю.
У людей в возрасте от 30 до 39 лет показатель несколько ниже — 86 половых актов в год и 1,6 в неделю. У старшего поколения — от 40 до 49 лет — количество половых актов в год составляет 69.
Специалисты отмечают, что зачастую проблемы с интимной жизни бывают вызваны не физиологией, а жизненными обстоятельствами, связанными с работой, воспитанием детей и так далее.
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