Назван возраст, когда чаще всего занимаются сексом

Об этом сообщает портал ToDay News Ufa.

Как оказалось, наибольшая сексуальная активность фиксируется у людей в возрасте до 29 лет. Согласно опросам, в среднем у них бывает 112 половых актов в год или по 2 акта в неделю.

У людей в возрасте от 30 до 39 лет показатель несколько ниже — 86 половых актов в год и 1,6 в неделю. У старшего поколения — от 40 до 49 лет — количество половых актов в год составляет 69.

Специалисты отмечают, что зачастую проблемы с интимной жизни бывают вызваны не физиологией, а жизненными обстоятельствами, связанными с работой, воспитанием детей и так далее.