3 главных признака обеспеченного мужчины

Незамужние девушки мечтают познакомиться с обеспеченным мужчиной, чтобы рядом с ним чувствовать себя уверенной в завтрашнем дне и ни в чем не нуждаться. Как можно определить такого человека из общей массы людей?

Рассмотрим основные признаки, которые указывают на материальную обеспеченность мужчины.

Гардероб

Богатый и обеспеченный мужчина всегда выглядит стильно и безупречно. У него гардероб состоит только из брендовых и дорогих вещей, а костюмы на нем идеально сидят. Его обувь мужчины выполнена из кожи и отлично сочетается с любым образом.

Вряд ли вы встретите богатого кавалера на улице в неопрятной одежде, растянутой футболке или порванных штанах. Состоятельные мужчины обычно уделяют большое внимание своему внешнему виду.

Если вы не сильно разбираетесь в брендовых вещах, то обратите внимание на швы одежды. В дорогих вещах они будут идеально выполнены. На них ни в коем случае не будет видно остатков клея или торчащих ниток.

Автомобиль и аксессуары

Одним из главных признаков материальной состоятельности мужчины является наличие люксового автомобиля. Распознать его, конечно, не сложно. Машины известных мировых брендов, таких как BMW, Mercedes, Jaguar или Ferrari , позволить себе может далеко не каждый. Встречаются мужчины, которые взяли автомобиль в кредит, но проверить это очень просто. Обеспеченный человек без проблем позволит вам сесть за руль его машины, если вы его попросите и имеете права. Мужчина, выдающий себя за богатого, начнет искать причины, чтобы этого не позволить. Ему станет жалко машины, если с ней вдруг что-то случится.

Если мужчина приехал на свидание без автомобиля, то возможно, он просто хочет позволить себе расслабиться и выпить бокал вина. В этом случае обратите внимание на его аксессуары, которые всегда при нем. Например, оцените взглядом его наручные часы или зажигалку, которой он всегда пользуется.

Интересы

Чем успешнее и состоятельнее человек, тем обычно шире его круг интересов. Это связано с тем, что он может позволить себе все, что захочет. Например, мужчина может увлекаться коллекционированием автомобилей или эксклюзивных вещей. Ему могут нравиться экстремальные виды спорта, такие как прыжки с парашютом, подводное плаванье или скалолазание.

Богатых мужчин часто можно встретить на выставках картин известных художников или в антикварных магазинах. Они любят покупать вещи, которые продаются в единичных экземплярах.