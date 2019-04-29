Незамужние девушки мечтают познакомиться с обеспеченным мужчиной, чтобы рядом с ним чувствовать себя уверенной в завтрашнем дне и ни в чем не нуждаться. Как можно определить такого человека из общей массы людей?
Рассмотрим основные признаки, которые указывают на материальную обеспеченность мужчины.
Гардероб
Богатый и обеспеченный мужчина всегда выглядит стильно и безупречно. У него гардероб состоит только из брендовых и дорогих вещей, а костюмы на нем идеально сидят. Его обувь мужчины выполнена из кожи и отлично сочетается с любым образом.
Вряд ли вы встретите богатого кавалера на улице в неопрятной одежде, растянутой футболке или порванных штанах. Состоятельные мужчины обычно уделяют большое внимание своему внешнему виду.
Если вы не сильно разбираетесь в брендовых вещах, то обратите внимание на швы одежды. В дорогих вещах они будут идеально выполнены. На них ни в коем случае не будет видно остатков клея или торчащих ниток.
Автомобиль и аксессуары
Одним из главных признаков материальной состоятельности мужчины является наличие люксового автомобиля. Распознать его, конечно, не сложно. Машины известных мировых брендов, таких как BMW, Mercedes, Jaguar или Ferrari, позволить себе может далеко не каждый. Встречаются мужчины, которые взяли автомобиль в кредит, но проверить это очень просто. Обеспеченный человек без проблем позволит вам сесть за руль его машины, если вы его попросите и имеете права. Мужчина, выдающий себя за богатого, начнет искать причины, чтобы этого не позволить. Ему станет жалко машины, если с ней вдруг что-то случится.
Если мужчина приехал на свидание без автомобиля, то возможно, он просто хочет позволить себе расслабиться и выпить бокал вина. В этом случае обратите внимание на его аксессуары, которые всегда при нем. Например, оцените взглядом его наручные часы или зажигалку, которой он всегда пользуется.
Интересы
Чем успешнее и состоятельнее человек, тем обычно шире его круг интересов. Это связано с тем, что он может позволить себе все, что захочет. Например, мужчина может увлекаться коллекционированием автомобилей или эксклюзивных вещей. Ему могут нравиться экстремальные виды спорта, такие как прыжки с парашютом, подводное плаванье или скалолазание.
Богатых мужчин часто можно встретить на выставках картин известных художников или в антикварных магазинах. Они любят покупать вещи, которые продаются в единичных экземплярах.