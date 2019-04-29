Эксперт рассказала, почему мужчины не хотят секса

Сексолог Наталья Касарина опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» пост, где написала о причинах нежелания мужчин заниматься сексом. Одной их них является слабая половая конституция. По ее словам, ему просто достаточно секса раза в неделю, месяц или год.

Еще одной причиной она назвала проблемы со здоровьем. Эксперт уточнила, что тут могут быть и инфекции, и проблемы с сердцем, и гормональный сбой. Усталость и недосып также влияет на нежелание заниматься сексом.

Настроение в паре также может стать причиной. По словам сексолога, если отношения между мужчиной и женщиной строятся преимущественно на обидах, претензиях и ссорах, то партнеры остывают друг к другу. Касарина уточнила, что критика мужчины как любовника тоже может подтолкнуть на снижение желания заниматься сексом. По ее словам, сложно хотеть женщину, которая растаптывает мужское достоинство и самооценку.

«Неудовлетворенность женщины. Когда мужчина понимает, что женщина неудовлетворена сексом, он сначала пытается исправить ситуацию, но если ничего не происходит, а женщина при этом молчит, мужчина в один момент перестаёт пытаться», — сообщила Касарина.

Сексолог также добавила список также такие причины, как затяжной стресс, вредные привычки, секс с другой и возраст. При этом, она уточнила, что зависимость от мастурбации тоже может стать причиной. По словам эксперты, мастурбировать проще и быстрее, чем заниматься сексом с женщиной. Последней причиной специалист назвала негативные установки по поводу секса.

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