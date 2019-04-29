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Эксперт рассказала, почему мужчины не хотят секса 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Сексолог Наталья Касарина опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» пост, где написала о причинах нежелания мужчин заниматься сексом. Одной их них является слабая половая конституция. По ее словам, ему просто достаточно секса раза в неделю, месяц или год.
Еще одной причиной она назвала проблемы со здоровьем. Эксперт уточнила, что тут могут быть и инфекции, и проблемы с сердцем, и гормональный сбой. Усталость и недосып также влияет на нежелание заниматься сексом.
Настроение в паре также может стать причиной. По словам сексолога, если отношения между мужчиной и женщиной строятся преимущественно на обидах, претензиях и ссорах, то партнеры остывают друг к другу. Касарина уточнила, что критика мужчины как любовника тоже может подтолкнуть на снижение желания заниматься сексом. По ее словам, сложно хотеть женщину, которая растаптывает мужское достоинство и самооценку.
«Неудовлетворенность женщины. Когда мужчина понимает, что женщина неудовлетворена сексом, он сначала пытается исправить ситуацию, но если ничего не происходит, а женщина при этом молчит, мужчина в один момент перестаёт пытаться», — сообщила Касарина.
Сексолог также добавила список также такие причины, как затяжной стресс, вредные привычки, секс с другой и возраст. При этом, она уточнила, что зависимость от мастурбации тоже может стать причиной. По словам эксперты, мастурбировать проще и быстрее, чем заниматься сексом с женщиной. Последней причиной специалист назвала негативные установки по поводу секса.
«ФедералПресс» напоминает, что эксперты рассказали, какие предметы не следует помещать во влагалище. По мнению гинекологов, некоторые из них могут быть опасными.
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Любовь , ФедералПресс
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