Приемы, которые помогут наладить интимную жизнь

Замечаете, что близость со партнером доставляет вам все меньше удовольствия? В этом случае стоит прислушаться к советам WomanHit.ru, чтобы вернуть забытые ощущения

Со временем даже у самых крепких пар возникают проблемы в интимной жизни. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз предвкушали вечерний досуг со своим мужчиной, мы готовы вам помочь, а именно — расскажем о некоторых приемах, которые помогут вернуть гармонию в постели.

Больше прогулок

Не секрет, что качество сексуальной жизни напрямую зависит от физической формы. Особенно стоит учитывать этот фактор после 35 лет, когда приходится прикладывать гораздо больше усилий для поддержания формы, чем, допустим, в 25.

Как утверждают специалисты, увеличение тренировок способствует выбросу энергии, которой можно найти правильное применение в постели. Так что добавьте больше движения в свою жизнь!

Практикуйте расслабляющий массаж

Одним из лучших способов улучшить либидо является массаж, причем здесь подойдет любой вид массажа. Сам по себе процесс расслабляет, кроме того, во время массажа вырабатывается гормон окситоцин. От его уровня в организме зависит степень возбуждения женщины и ее партнера.

Сексологи советуют практиковать расслабляющий и эротический массаж хотя бы несколько раз в неделю по полчаса.

Разделите впечатления со своей половинкой

Отложите дела на другой день и проведите вечер за просмотром чувственного фильма в интимной обстановке. Особенно хорошо работает этот способ, если у вас закончились идеи о том, как удивить своего партнера. При удачном подборе фильма вы, скорее всего, не досмотрите его до конца, переместившись в спальню.

Исключите раздражающие факторы

Конечно, бытовые и рабочие дела преследуют нас даже в свободное время. Неоплаченные счета и кредиты нависают над нами в ситуациях, когда мы меньше всего хотим об этом думать.

В этом случае предложите своему партнеру провести время задолго до наступления вечера: приготовьте ужин, сходите вместе в кино, устройте длительную прелюдию — все это поможет на какое-то время отодвинуть реальную жизнь на второй план, и вы сможете насладиться друг другом.

Ароматерапия

Вы знаете, что определенные запахи способны стимулировать сексуальное влечение? Самый заметный эффект имеют ароматы огурца, розы и лакрицы. По данным специалистов, они увеличивают кровоток в области таза у женщин примерно на 15 процентов. Для продолжительного эффекта храните ароматизированный пакетик недалеко от головы, когда вы спите, можно даже под подушкой. Вы и сами не заметите, как вернете прежде забытые ощущения в свою интимную жизнь.