Спортзал подождет: 5 сложных секс-поз

Секс — одно из самых любимых занятий практически каждого! Ну а если вы с этим не согласны, быть может, вам пора разнообразить «блюда» в вашем с партнером сексуальном меню?

Занятия сексом, как известно, процесс не только приятный, но и исключительно полезный для здоровья. Он не только снимает стресс и прогоняет депрессию за счет выработки эндорфинов — гормонов счастья, но и лечит бессонницу. И даже повышает уровень мозговой деятельности и IQ! А еще тренирует сердечно-сосудистую систему получше стандартных кардионагрузок в спортзале — вспомните, как бьется ваше сердце от одной мысли о сексе с любимым!

При интенсивных и частых занятиях любовью вы можете ускорить процесс снижения веса. Мышцы, занятые в этом приятном занятии, приобретают красивые формы и укрепляются. Поэтому, чтобы добавить пользы от секса, стоит внести разнообразие в интимные отношения. К тому же приятные сюрпризы для любимого человека добавляют пикантности и остроты ощущений, которые, увы, с годами семейной жизни притупляются. А адреналин и кортизол, вырабатываемые от необычных позиций и риска, усиливают оргазм. Единственное условие: если хотите освоить рискованные позы, стоит позаботиться о повышении уровня общей тренированности тела. Вам ведь не нужны растяжения и травмы?

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Итак, наш топ-5 сексуальных поз, которые заставят попотеть.

На пятом месте поза с романтическим названием «Бабочка».

Эта позиция хорошо подойдет тем, кто любит видеть свое отражение в зеркале и любоваться процессом. Для ее выполнения партнер должен стать прямо, расставив ноги на ширину плеч. Партнерша подходит к нему спиной, после чего он поднимает ее за бедра, так чтобы они максимально раскрылись, словно крылышки бабочки, и держит на весу за ноги. Женщина прислоняется спиной и держится рукой за шею партнера. Поза обеспечивает глубокое проникновение и стимуляцию основных «горячих» точек у дамы.

Четвертое место мы отдали секс-позе с пламенным названием «Факел».

И здесь партнерше понадобится неплохая форма. Мужчина должен сесть на ноги, предварительно согнув их в коленях, а в процессе он должен будет их раздвинуть. Женщина, сев лицом к партнеру, садится на его ноги, и, держась за его руки, закидывает свои прямые ноги ему на плечи. Партнер поддерживает ее за спину. В этой позиции доминирует мужчина, регулируя силу, глубину и скорость проникновения. Главное — не сгореть от страсти.

Открывает тройку лидеров поза под названием «Стул».

Несмотря на свою сложность, дает представительницам прекрасного пола почувствовать себя доминантом. Для ее выполнения мужчина ложится на спину, согнув ноги в коленях и максимально сильно прижимая их к своей груди. Женщина садится на этот импровизированный стул, положив свои руки на колени и максимально сильно прижав стопы к полу. В данной позиции дама сама отвечает за собственное равновесие, а также регулирует весь процесс. К тому же свободные руки она может использовать для дополнительных ласк.

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На втором месте мы разместили позу «Питон».

Она одинаково сложна для обоих партнеров, но интересна тем, что при этом дарит чувство особой близости и целую гамму ощущений и эмоций. Женщина должна лечь на спину, раскинув ноги на ширину плеч. Мужчина, став на колени, опирается на свои ладони. Дама обнимает за шею партнера и фиксирует позу, сжав руки в «замок». Далее партнерша должна обнять ногами партнера, буквально повиснув на нем. Партнер удерживает вес тела на одной руке, другой придерживая женщину, и контролирует весь процесс.

И, наконец, наш лидер — секс-позиция «Русалка».

Вы помните, как в фильмах о пиратах выглядел нос корабля? Чаще всего его украшала женская фигура… Такой же галеонной фигурой в данной позе становится и дама. Позиция эта очень эффектная и понравится одинаково и мужчинам, и представительницам прекрасного пола. Особенно если комната оборудована зеркалами — смотреть на отражение можно бесконечно!

Для ее исполнения партнер должен встать прямо, держа ноги вместе, чуть согнув в коленях. Женщина подходит к нему спиной, и дает возможность ему поднять ее, придерживая за живот. Далее ее задача — закрепить в «замок» свои руки за руками мужчины, обхватить их и не отпускать. Ноги дама прижимает к бедрам мужчины, так чтобы они были под его ягодицами. Несмотря на свою необычность, эта позиция подарит незабываемые ощущения, особенно мужчине, который может отдаться на волю своим фантазиям.

Итак, читайте, пробуйте и вдохновляйтесь! Главное — не бояться экспериментов и добавлять новые «блюда» в свое сексуальное меню. И тогда вы не только будете в прекрасной физической и эмоциональной форме, но и никогда не вспомните о том, что такое скука в постели!