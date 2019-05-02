Что делать, если вас преследует его бывшая

Вы только начали встречаться и ничто не может омрачить вашего совместного счастья. Кроме его бывшей, которая внезапно начала вас преследовать. Если не понять, что ей нужно, отвадить ее не получится. Она может быть все еще влюблена в него. Обиженная на то, что ее несправедливо бросили, девушка может хотеть вернуться, чтобы отомстить. Также возможно, что она стала его приятельницей. Самый сложный вариант — это бывшая жена, особенно, если у них есть совместные дети. Рассказываем, что с этим делать.

Влюбленная бывшая девушка

Ни в коем случае нельзя становиться с ней подругами. Влюбленная женщина способна на многое и может действительно сделать вид, что дружит с вами, найти мужчину и дружить «семьями», а потом внезапно отношения вашего парня и его бывшей возобновятся. Поэтому нужно объяснить своему мужчине, что он должен поставить точку в отношениях с ней. Иначе из этих отношений вам придется бежать.

Обиженная бывшая

Ваша вторая половинка нужна этой бывшей девушке только, чтобы отомстить. Раз она испытывает неприязнь и злость к нему, то же самое она чувствует и к вам. Даже если не вы стали причиной их разрыва. Здесь проблема в том, что она чувствует себя униженной. Ваша задача — "добить" ее. Только так она уйдет сама. Проще всего подпустить ее близко, приглашать в гости. А поводом для торжества должно быть что-то хорошее, связанное с вашей парой. Гостям стоит все рассказать и попросить поддержки. Когда на вечеринке соберутся друзья со своими пассиями, поднимут тосты в честь ваших отношений, все будут смотреть на эту девушку с жалостью. Оказавшись в таком обществе, бывшая сбежит сама. А вы можете ее уговаривать, чтобы приходила еще, обещать познакомить с каким-нибудь странным, одиноким парнем.

Бывшая — подруга вашего мужчины

Лучший способ устранения — это отбить ее у него. Станьте с ней лучшими подругами, ходите в кино, по магазинам, в салон красоты. Нужно сделать так, чтобы у нее не осталось времени на общение с вашим мужчиной. Важно действительно дружить с ней, а не притворяться. Иначе вы будете дружить втроем. Если вы действительно станете хорошими подругами, скорее всего, вы перестанете ревновать. Но если не перестанете, можно рассориться с ней навсегда.

Бывшая жена

Если у вашей второй половинки и его бывшей супруги не было детей, можно действовать одним из вышеперечисленных методов. А вот если они есть, придется смириться. Когда с появлением новой женщины он перестанет общаться с детьми, это говорит о том, что он готов отказаться от них. Такой муж вряд ли вам нужен. Однако бывшая жена может манипулировать вашим мужчиной. Вот тут придется стать доброй мачехой, которая берет детей к себе на выходные, играет с ними, дарит подарки. А из возлюбленного сделать хорошего отца, если ранее он таковым не был. Все это нужно для того, чтобы бывшая жена побыстрее нашла себе нового мужчину. Можете даже попробовать познакомить ее с кем-нибудь.