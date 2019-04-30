Как понять, что мужчине нужен только секс

Иногда мы путаем увлеченность с большой любовью, поэтому WomanHit.ru расскажет о признаках, по которым вы сможете разоблачить своего партнера.

С этой проблемой обычно сталкиваются совсем молоденькие девушки, которые еще не утратили веру в большое и светлое чувство, однако даже опытную женщину может ждать неприятный сюрприз в виде сбежавшего мужчины. Многие представители сильного пола — настоящие мастера по притворству: чтобы уломать девушку на одну или несколько ночей, они готовы пойти практически на все.

Мы собрали основные признаки того, что мужчина в вас не заинтересован как в партнерше на долгий срок, поэтому, если вы планируете длительные отношения, бегите от такого мужчины.

Он предлагает вам секс на первом свидании

Если мужчина захочет вас удержать, ему вряд ли придет в голову мысль предложить вам провести вечер первого свидания у него дома, если вы сами не делаете никаких намеков. Он просто побоится вас спугнуть своей настойчивостью. Как правило, перед понравившейся женщиной мужчина может вести себя не так, как в обычной жизни: может начать мяться, путаться в словах и не смотреть вам в глаза.

В случае, если мужчина всем своим видом и действиями намекает, что был бы не прочь с вами уединиться на первом свидании, ни о каких серьезных отношениях не может идти и речи.

Во время секса мужчина не думает о вас

Если дело все же доходит до интима, пусть и не на первом свидании, проследите за его действиями. Если же мужчина не реагирует на ваши просьбы, делает так, как хочется ему, полностью игнорируя ваши слова, на вторую встречу он точно не рассчитывает. Он уже добился своего.

Мужчина давит на жалость

Порой в ход идут небанальные способы, например, вместо того, чтобы демонстрировать вам свою маскулинность, мужчина начинает рассказывать слезливые истории о неудачном предыдущем опыте или тяжелом разводе. Часто такие душераздирающие истории срабатывают: женщине кажется, что уж с ней-то он не будет чувствовать одиноким. На самом же деле такое поведение говорит о том, что мужчина просто пытается скоротать вечер и не более того — как постоянную спутницу жизни он вас не рассматривает. Возможно, он даже использует вас, чтобы отомстить бывшей, и где гарантия, что он к ней не вернется?

Мужчина практически ничего не рассказывает о себе

Вы можете рассказать ему всю свою жизнь, но так и не узнать, в каком городе он родился. Ему это и ни к чему. Он может долго вас обхаживать, делать комплименты и подарки, но как только вы заводите разговор о его жизни, друзьях, родственниках, он сразу меняет тему. Ему абсолютно не нужно, чтобы вы искали его в соцсетях, ведь он не рассчитывает на знакомство дольше недели.

Мужчина начинает отстраняться через некоторое время

Когда ваши встречи становятся редкими и каждый раз заканчиваются сексом, рассчитывать на прекрасное будущее точно не стоит. Такая длительная разлука говорит о том, что мужчина находится в поиске новой партнерши, а вас использует как промежуточный вариант. К тому же, если отношения изначально строились на взаимном увлечении без серьезной влюбленности, логично, что через некоторое время страсть проходит и бывшим любовникам остается только разойтись.

Главное помнить, что мужчина, который настроен серьезно, сам будет делать первые шаги и стремиться сохранить отношения.