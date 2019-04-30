Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Англичанка предпочла мопса парню 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: @a_jugs_life
Жительница британского города Ковентри призналась, что тратит почти всю свою зарплату на содержание своего мопса в роскошных условиях. Ее историей заинтересовалось британское издание Daily Mail.
24-летняя Джейд Маккена (Jade McKenna) потратила на пса по кличке Гизмо восемь тысяч фунтов стерлингов (671,3 тысячи рублей) за два года. Она водит его в театры, зоопарки и собачьи рестораны. Британка не отказывает ему в рождественских подарках, вечеринках и фотосессиях.
Когда Маккена увидела Гизмо, она поняла, что это «любовь с первого взгляда». Женщина сразу же купила ему матрас с подписью, поводки, ошейники и игрушки. Содержание Гизмо обходится ей в 250 фунтов (около 21 тысячи рублей) в месяц, в то время как на себя она тратит только 50 фунтов (примерно 4,2 тысячи рублей).
В феврале прошлого года Маккена устроила Гизмо вечеринку по случаю его дня рождения и отвела питомца в собачий ресторан. Там собрались все ее близкие, вместе они спели ему праздничную песню. Девушка заказала псу торт с его портретом.
«Я отношусь к нему как к своему ребенку. После поздравлений Гизмо наслаждался собачьим пивом и большой курицей на ужин. Это был самый замечательный день, и он был так взволнован происходящим», — рассказала девушка.
Молодой человек британки, Крис, признается, что она тратит на него куда меньше средств и времени. Однако он не обижается, так как понимает, что Гизмо делает девушку счастливой. Они планируют вместе поехать в отпуск на юго-запад Англии.
В 2016 году сообщалось, что мопс из Нью-Йорка по кличке Мэйбл стал звездой социальной сети Instagram благодаря своей хозяйке, которая выкладывает его фотографии в различных костюмах. На аккаунт собаки было подписано 11 тысяч человек.
Последние новости
Россия сменит посла в Белоруссии по просьбе Лукашенко Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России Император Японии отрекся от престола
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быстро и легко разметить грядки
Почему нельзя выливать маринад из-под шашлыка15
Не пытайтесь повторить: бесполезные бьюти-лайфхаки
5 вещей, от которых женщине нужно избавиться
Почему нельзя манипулировать мужчиной
Видео
Волочкова раскритиковала Собчак за заносчивость
Звёзды
Постаревшая Корикова удивила подписчиков
Звёзды
Воля выдал, как Слепаков избавлялся от ушей
Звёзды
Российские звезды, ставшие разлучниками
Звёзды Любовь
Секрет красоты голливудских знаменитостей
Звёзды Красота
Сколько получали советские знаменитости
Звёзды
Овощи, которые лучше не есть сырыми
Еда Здоровье
В Японии пожалели сына Рудковской и Плющенко
Звёзды
Поклонники объявили звезду «Аншлага» пропавшим
Звёзды
Сколько детей родила самая плодовитая мать на Земле
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение