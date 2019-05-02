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Джуд Лоу снова женился 

Газета.Ru + ещё 15 2 мая 2019
Фото: РИА Новости
Британский актер Джуд Лоу женился на своей 32-летней подруге Филлипе Коэн, пишет The Daily Mail.
Как отмечается, церемония состоялась 30 апреля, она была закрытой. Пара пригласила на торжество в Лондоне только самых близких родственников и друзей.
В материале говорится, что помолвка Лоу и Коэн состоялась в феврале, после четырех лет знакомства.
Для актера этот брак стал вторым по счету. Лоу был женат на Сэйди Фрост с 1997 по 2003 год.
Ранее сообщалось, что звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
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Любовь , Джуд Лоу
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