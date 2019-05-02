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Какие мужчины избегают отношений с девственницами 

Умная 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "В джазе только девушки"
В национальных традициях очень многих народов мира заложено правило — выдавать замуж только девственниц и на свадьбе демонстрировать всем присутствующим доказательства данного биологического факта. В западной, урбанистической культуре, психологи давно заметили обратный феномен — современные мужчины избегают отношений с девственницами. Но эти люди зачастую имеют определенные психотипы личности и преследуют конкретные эгоистичные цели.

Гедонисты

Современная психология предлагает человеку простой механизм обретения счастья — радоваться каждому новому дню и всему тому, что он с собой приносит. Еще в конце позапрошлого века английский философ и профессор моральной философии Кембриджского университета, основатель Общества психических исследований, Генри Сиджвик, в своих трудах писал, что психологический гедонизм — естественное устремление любого человека, он постоянно хочет чувствовать и увеличивать собственные радости. Для этого подходят любые действия, не вступающие в противоречие с морально-нравственными устоями и законами общества. Секс относится к самым ярким, биологическим способам достижения удовольствия и поэтому обычные люди и, конечно, гедонисты уделяют ему большое значение в собственной жизни. Сексуальные связи, случайные или постоянные, должны приносить радость обоим партнерам. Но это происходит в том случае, если оба человека соглашаются на половые отношения добровольно, знают, как доставить друг другу удовольствие и что нужно, чтобы достичь подобных ощущений самому.
Что же происходит, если женщина — девственница? Мужчина, которому известен данный факт, должен понимать, что удовольствия в такой момент женщине он точно не доставит, она будет чувствовать только боль. Психологи уверяют, что настоящие гедонисты избегают любых, даже сторонних проявлений боли, ведь люди способны заряжаться эмоциями друг друга — неважно, позитивными или негативными. В свою очередь, неопытная женщина, которой по определению является девственница, не сможет доставить полное наслаждение своему партнеру, поскольку пока не знает, как это делать. В итоге любой человек, имеющий четкую установку получить от сексуальной связи радость, в случае с возможным партнером-девственницей, скорее всего, захочет от нее отказаться. Гедонист не станет тратить драгоценное время на девственницу, даже в случае изначального возникновения некоторых чувств по отношению к ней, поскольку жизнь коротка и неизвестно, через какое количество «эмоционально негативных» связей в дальнейшем, наконец, возможно будет ощутить от секса с этой женщиной радость.

Однолюбы

Очень редко, но все-таки встречаются в современном мире мужчины-однолюбы. Специалисты из Межрегиональной общественной организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов», созданной при поддержке Федерального научно-методического Центра медицинской сексологии и сексопатологии, а также кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова, определяют таких людей, как не меняющих своих эмоциональных симпатий на протяжении всей своей жизни.
Однолюбы преданы только одному человеку и их психотип так устроен, что влюбляются они один-единственный раз и остаются верны навсегда. Поэтому жену себе такие мужчины выбирают очень тщательно. Но возможно ли, что подобной спутницей на всю жизнь станет та, которая познакомилась с однолюбом, будучи девственницей? Психологи уверяют, что такой вариант маловероятен. Женщины по своей природе любопытны, очень часто ими движет инстинкт материнства, который подсознательно заставляет даму выбирать отца своего будущего ребенка, а не довольствоваться тем, кто первым появился в ее сексуальной жизни. Однолюбам эти психологические факты хорошо известны. И хотя в случае построения брака с девственницей у мужчины есть шанс «воспитать» партнершу, что называется, «под себя», с учетом личных предпочтений в интимной сфере, ему следует понимать, что рано или поздно она решится на измену. Это произойдет в силу вышеуказанных женских психологических особенностей, которые проявляются у обычных представительниц слабого пола в большинстве случаев. Исключения составляют дамы, имеющие патриархально-религиозное воспитание и женщины-однолюбы, которые тоже встречаются в современном мире, но гораздо реже, чем мужчины.
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