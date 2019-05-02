Что нужно знать, если решишь встречаться с иностранцем

Благодаря обилию интернет-ресурсов познакомиться с иностранцем и уехать в другую страну сегодня проще, чем сдать на права. Однако у такой завидной перспективы есть свои нюансы, которые стоит учесть, прежде чем собирать чемоданы и бежать оформлять билеты за рубеж. Вместе с элитным брачным агентством ELITE CLUB мы расскажем, как построить серьезные отношения с иностранцем и не создать себе лишних проблем.

1. Не торопи события

Влюбленность — прекрасное чувство, но серьезные отношения строятся не на основе эмоций и представлений о комфортной, обеспеченной жизни. Иностранец, с которым ты познакомилась в интернете, может представиться кем угодно, поэтому, собираясь замуж за успешного бизнесмена, вполне можно попасться на уловку мошенника. Аферистам очень удобно знакомиться на интернет-сайтах, где не проходят идентификацию личности и регистрироваться может кто угодно. Прежде чем начать серьезные отношения с человеком из другой страны, нужно узнать его поближе — съездить к нему в гости и пригласить к себе. Расспроси его, чем он занимается, есть ли у него хобби, что считает недопустимым в отношениях и какие у него взгляды на совместную жизнь.

2. Помни о разнице в культуре и менталитете

Если ты хочешь быть счастливой в отношениях, тебе стоит ближе познакомиться с культурой и обычаями своего потенциального партнера. Нужно четко понимать, что даже представители европейских стран могут быть слишком традиционны, и если ты решишь переехать на родину жениха, он может попросить тебя попрощаться со многими привычными тебе вещами. Так, итальянцы не пьют кофе во время еды, немцы устраивают день разумной тишины по воскресеньям, а англичане предпочитают терпеливо смотреть на наглецов, которые лезут без очереди. По сути, все это мелочи, но лучше знать о них заранее, чтобы избежать взаимного недопонимания, обид и разочарований.

3. Будь готова учить другой язык

Преодоление языкового барьера — не просто необходимость, но и проявление уважения к партнеру, желание сблизиться. Даже если вы оба неплохо говорите по-английски, подумай о его друзьях, родственниках и окружающих людях, которые наверняка будут постоянно общаться на своем родном языке. В противном случае ты можешь оказаться в информационном вакууме, чувствуя себя неловко не только в супермаркете или кафе, но и в семейном кругу во время чаепития.

4. Подумай о перспективах

Переехать в другую страну — значит, начать жизнь с чистого листа. Это касается не только изучения местного языка, знакомства с другой культурой и новым окружением. Тебе следует быстро адаптироваться во всех сферах и быть готовой ко всему. Заранее узнай, сможешь ли ты найти работу по специальности, и уточни особенности местного законодательства, в том числе брачного. Для этого не поленись изучить информацию на иностранных сайтах, а лучше сходи на консультацию в посольстве страны, в которую переезжаешь, или к юристу по международному праву.

Если ты не хочешь разочароваться в своем выборе, обратись в элитное брачное агенство ELITE CLUB, которое работает в тесном сотрудничестве с брачными агентствами из Европы и США. Все мужчины проходят здесь идентификацию личности, подтверждая семейное положение и социальный статус документально. Специалисты агентства проконсультируют и ответят на все твои вопросы по организации знакомства с иностранцами, помогут заполнить анкету при необходимости и на льготных условиях оформят регистрацию в своих партнерских зарубежных агентствах. Однако надо учесть, если ты ставишь себе задачу познакомиться с иностранцем для серьезных отношений, знание хотя бы базового английского языка обязательно.

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