Секс vs сладкое: от чего стоит отказаться

Как накопить сил и быть по-настоящему энергичным человеком? И действительно ли для этого нужно от чего-то отказываться? Александр Селютин , успешный адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» и автор тренинга «Энергия руководителя: как сохранить и приумножить» объяснил WMJ.ru, от чего зависит наш уровень энергии и как он связан с минутными удовольствиями.

«Энергия вокруг нас. Все сущее, все люди и предметы — это энергия. Взаимодействуя со всем на свете, ты либо отдаешь, либо принимаешь. И ты должна всегда понимать, с чем соприкасаешься и как ты с этим взаимодействуешь».

Александр рассказывает, что как-то раз общался с практикующим йогом, мудрым учителем и наставником, и в ответ на вопрос о сладостях и кофе услышал от него такую фразу: «Тебе торт нельзя. А мне можно, потому что я йог». Глубокая мысль тут в том, что на самом деле можно все — но только если ты осознанно подходишь к жизни и понимаешь, что именно выбираешь и зачем. Если ты знаешь, что тебе даст эта конфета, съешь ее и насладись этим моментом. В этом, и только в этом случае ты получишь не только удовольствие, но и энергию. Но проблема современных людей в том, что мы не слышим своих желаний, не ощущаем связи со своим организмом и постоянно применяем суррогаты. Ты чувствуешь упадок сил и пьешь кофе. Тебе грустно, и ты ешь кусок шоколадного торта, чтобы себя порадовать. Ты много и тяжело работала всю неделю и в пятницу идешь в клуб, пьешь алкоголь и якобы расслабляешься. Хотя на самом деле тебе нужно отдохнуть, остановиться, подумать, выпить воды, поспать — именно это принесет энергию, восстановит силы уставшего организма. А такие заменители ее забирают.

Сладкое чаще всего связано с усталостью и эмоциональной опустошенностью. Тебе хочется порадовать себя, кажется, что этот кусок шоколадного торта даст тебе заряд положительной энергии. Но на самом деле ты даешь мозгу кратковременный всплеск удовольствия, эдакую невысокую волну, которая очень быстро схлынет, унеся с собой твои силы.

Сексом нужно заниматься, если не можешь не заняться. Если секс случается от скуки, чтобы занять время, чтобы успеть сегодня (потому что завтра не будет шанса), чтобы сделать приятное другому человеку (а тебе не очень-то хочется), это не даст энергии ни тебе, ни партнеру. А если не можешь удержаться, тогда секс — это взрыв, дающий огромный заряд обоим.

Когда ты выходишь на определенный уровень осознанности и умения слышать и слушать себя, ты замечаешь влияние кофе, сладкого, беспорядочного секса и прочих заменителей настоящего на твое состояние. И одна из целей твоей жизни — выйти на этот уровень. Люди, которые каждый день живут осознанно, понимают, куда и зачем они идут по жизни, и делают выбор в пользу того, что им помогает на этом пути, а не мешает. Они живут на пике энергии, они счастливее всех.

А ведь быть счастливым — главнейшая цель каждого человека. Мы хотим жить в радости и спокойствии, хотим ощущать ту чистую светлую радость, которой так много было в детстве. Этого можно достичь, останавливаясь, прежде чем что-то делать, задумываясь, а принесет ли мне это счастье. И если ответ «да», если эта чашка кофе или знакомство с этим человеком сейчас сделает тебя счастливой — продолжай. Но при этом помни, что если в долгосрочной перспективе такое поведение может нанести тебе вред, то нужно менять свою стратегию. Ведь счастье важно не только сегодня, но и в будущем.