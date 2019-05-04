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5 необычных способов предложить мужчине жениться 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
Вы уверены, что он тот самый, и готовы быть с ним «и в горе, и в радости»? Тогда к чему утомительное ожидание, туманные намеки и попытки поймать букет на чужих свадьбах? Пора сиять на своей! Будьте смелой и честной — сделайте предложение возлюбленному сама. Главное — выбрать оригинальный способ, ведь мужчины тоже заслуживают романтики!

Добавить немного авантюризма

Кольцо в бокале с шампанским слишком скучный вариант для вашего возлюбленного? Тогда стоит выбрать способ, который пробудит в мужчине азарт и превратит предложение в настоящий клад! Придумайте увлекательный квест с загадками, испытаниями и препятствиями. Задания могут быть связаны с историей ваших отношений и напомнить вашему избраннику о самых счастливых моментах. В финале его будет ждать главный приз — кольцо или открытка с заветными словами. Пережив интересное приключение, мужчина поймет: даже если вы сами делаете предложение, завоевать вас совсем не просто!

Подарить заботу

Дом, семья, собака — рядом с вашим мужчиной эта идеальная картинка стала казаться желанной и реалистичной? Тогда начни с последнего: купи или возьми в приюте щенка. На ошейник можно повесить записку с важным вопросом: «Давай растить собаку вместе?» Подарите щенка возлюбленному и, когда он прочтет надпись, скажите о самом главном. Кто сможет устоять перед столь милым предложением? Кроме того, забота о маленьком четвероногом друге объединит вас, сделает еще ближе и станет первым шагом к совместному будущему.

Остановить момент

Хочется запечатлеть важный миг, но не хочется, чтобы рядом был кто-то третий? Или боитесь, что присутствие фотографа может вызвать у мужчины подозрения и испортить сюрприз? Подойдите к вопросу творчески и пригласите его в фотобудку вместо ресторана или крыши, столь типичных для предложений. Пока камера готовится к съемке, задайте волнующий вопрос, и пусть искренние эмоции вашего возлюбленного сохранятся на памятном фото.

А не спеть ли песню?

Серенады под балконом пусть все-таки останутся мужчинам, а вот простая и искренняя песня о чувствах позволит вам показать свой талант и достучаться до сердца избранника. Несколько основных аккордов на гитаре, честные и приятные слова — нежное музыкальное послание наверняка тронет и покорит его. Исполните песню после романтического ужина: не столь важно, как вы поете и как настроена гитара, главное — как настроен мужчина. Если он рад и впечатлен, то пусть финальным аккордом станет само предложение!
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