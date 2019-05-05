Фанат «Спартака» женился на стадионе 

Фанат «Спартака» вместо ЗАГСа повел свою возлюбленную на стадион. Страстный любитель столичной футбольной команды решил, что это место как никакое другое подходит им для бракосочетания. Торжественная церемония состоялась на спортивной арене в Тушино, ведущий в роли арбитра комментировал весь процесс, а после того, как жених и невеста обменялись кольцами и поставили свои подписи в документе, на экране появился счет — 1:1. Сейчас все больше пар хотят узаконить свои отношения нетривиальным способом, для них свои двери открывают различные музеи, театры и особняки — теперь там можно вступить в брак, не затратив при этом большие деньги. Так, регистрация в «Лужниках», Храме Христа Спасителя или «Москвариуме» обойдется молодоженам в 350 рублей — таков размер госпошлины.