Не вредит ли парам совместный просмотр порно

Сексолог Ольга Власенко рассказала, что партнерам можно вместе смотреть порновидео. Однако, она уточнила, что стоит идти к этому, если обычная прелюдия в сексе надоела и хочется как-то поэкспериментировать. Так, смотреть видео для взрослых стоит для возбуждения. При этом, эксперт отметила, что не стоит этим злоупотреблять, чтобы не стать порнозависимыми.

По мнению Власенко, совместные просмотры порнороликов нужно устраивать, если, например, у партнеров есть фантазии о групповом сексе, не нет желания воплощать их в жизнь. Видео для взрослых нужно просматривать также и для того, чтобы, как сообщила эксперт, узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером, сообщает «Здоровье 24».

«Через видео можно показать и рассказать, как именно вам хочется заняться сексом. Иногда нам сложно рассказать о своих фантазиях. Другое дело — показать их на экране», — отметила эксперт.

«ФедералПресс» напоминает, что эксперты узнали, в каком возрасте люди чаще всего занимаются сексом. Было проведено исследование.