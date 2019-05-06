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Не вредит ли парам совместный просмотр порно 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Сексолог Ольга Власенко рассказала, что партнерам можно вместе смотреть порновидео. Однако, она уточнила, что стоит идти к этому, если обычная прелюдия в сексе надоела и хочется как-то поэкспериментировать. Так, смотреть видео для взрослых стоит для возбуждения. При этом, эксперт отметила, что не стоит этим злоупотреблять, чтобы не стать порнозависимыми.
По мнению Власенко, совместные просмотры порнороликов нужно устраивать, если, например, у партнеров есть фантазии о групповом сексе, не нет желания воплощать их в жизнь. Видео для взрослых нужно просматривать также и для того, чтобы, как сообщила эксперт, узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером, сообщает «Здоровье 24».
«Через видео можно показать и рассказать, как именно вам хочется заняться сексом. Иногда нам сложно рассказать о своих фантазиях. Другое дело — показать их на экране», — отметила эксперт.
«ФедералПресс» напоминает, что эксперты узнали, в каком возрасте люди чаще всего занимаются сексом. Было проведено исследование.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: Анджелину Джоли частично парализовало Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, которая сравнила ее программу с помойкой Эксперты узнали, в каком возрасте люди чаще всего занимаются сексом
Женский форум
Любовь , Ольга Власенко , ФедералПресс
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