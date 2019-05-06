Диана Шурыгина дала советы по построению семьи

Скандально известная звезда "Пусть говорят" и других телешоу Диана Шурыгина дала советы, как построить идеальные отношения после свадьбы. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграм".

По словам девушки, те, кто считает такие отношения мифом, просто не хотят над ними работать. Она отметила, что брак, как и любые взаимоотношения, нужно поддерживать и не пускать на самотек. Среди рекомендаций Шурыгина указала компромиссы, уважение, необходимость давать второй половинке больше свободы. Кроме того, она порекомендовала не позволять родственникам вмешиваться в ваши отношения.

Диана Шурыгина замужем за оператором «Первого канала» Андреем Шлягиным с 5 октября 2017 года.