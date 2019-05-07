Ставь на паузу: как помочь любовнику продержаться дольше во время секса

Очень часто проблемы в сексе возникают из-за разных темпов партнеров. Так как механизм женского сексуального удовольствия устроен сложнее, мужчины зачастую приходят к разрядке раньше, оставляя женщину неудовлетворенной или не насытившейся в полной мере. О том, как помочь любовнику продержаться дольше, рассказывают сексологи центра семейного и сексуального образования Secrets.

1. Сообщи партнеру о том, что ты предпочитаешь более длительную стимуляцию

Коммуникация — это основа любого взаимодействия. Если длительность секса является для тебя проблемой, стоит сообщить об этом партнеру. Избегай обвинительного тона и говори о себе, а не о партнере. Например, фраза «Ты слишком быстро доходишь до оргазма» — не лучший вариант. Вместо этого стоит сказать: «Я бы хотела, чтобы наш секс длился дольше, чтобы я могла насладиться тобой полностью».

Ключ к решению проблемы — это ее признание на начальном этапе. Стоит правильно донести до партнера мысль о том, что вам обоим было бы приятно, если бы секс длился дольше, и тебе самой больше не придется принимать никаких действий со своей стороны, потому что мужчина сам будет заботиться о длительности полового акта. Поверь, представители сильного пола знают не меньше техник, которые могут отсрочить оргазм.

2. Меняй темп/позу/технику

Ты наверняка знаешь по себе: если оргазм близко, то лучше всего продолжать двигаться, не меняя темпа, угла проникновения, скорости движений, потому что даже малейшее изменение может отдалить от разрядки. Мужчины не так чувствительны к этим изменениям, как женщины, но для них это тоже играет важную роль. Если во время секса ты чувствуешь или замечаешь, что партнер близок к оргазму (понять это можно по сдавленному дыханию, немного более резким движениям и усиливающемуся напряжению в теле мужчины), можно попробовать замедлить движения или изменить позу.

Если с темпом все более-менее понятно, поговорим о позах. Некоторые из них способствуют более глубокому проникновению члена во влагалище и более плотному обхвату, другие же не дают такой мощной стимуляции, и именно их можно занимать, если секс нужно продлить. Среди таких позиций выделим позу «ложечки» (женщина на боку, спиной к мужчине, мужчина сзади), классическую миссионерскую, а также вариации поз стоя (женщина, закинув ногу на бедро мужчины, женщина спиной к мужчине, не прогибаясь в спине).

3. Используй специальный лубрикант

Современный рынок товаров для взрослых предлагает обширный выбор лубрикантов, кремов и гелей, способных продлить секс. Пролонгирующий эффект достигается в основном с помощью охлаждающих компонентов в составе, например экстракта перечной мяты. Внимательно читай этикетку: стоит избегать лидокаина или похожих компонентов в составе, отдавая предпочтение натуральным экстрактам, а также понимать механику процесса. Некоторые продукты подлежат использованию именно в качестве лубрикантов. Если боишься, что охлаждающий эффект отсрочит твой оргазм, можно нанести такой продукт на половой член и надеть сверху презерватив.

Не переусердствуйте, иначе презерватив может просто соскользнуть с члена. Некоторые средства выпускаются в форме кремов, которые необходимо втереть в головку и ствол пениса до полного впитывания и подождать несколько минут. Такие средства зачастую способны помочь в решении данной проблемы, потому что действуют не только на тело, но еще и на разум мужчины. Он верит, что средство продлит половой акт, становится более уверенным, перестает бояться, что все закончится раньше времени.

4. Не пытайся его замедлить

Вместо того чтобы продлить секс, предложи мужчине альтернативный вариант. По понятным причинам женщины не всегда готовы говорить своим партнерам о том, что они предпочитают более длительную пенисо-вагинальную стимуляцию.

Несмотря на то что мы являемся стопроцентными сторонниками разговоров, обсуждения и решения проблем, нюанс с длительностью полового акта можно решить иными путями.

Например, после того как мужчина испытает оргазм, предложи ему передохнуть и продолжить снова, потому что ты все еще возбуждена и жаждешь продолжения. Или предложи ему довести тебя до пика удовольствия с помощью оральных либо мануальных ласк, возможно, даже с помощью секс-игрушки, которая за счет своей мощности справится даже лучше.

Таким образом ты не обидишь партнера и испытаешь удовольствие. К тому же такая модель сексуального взаимодействия сможет многое сказать о твоем избраннике. Если, получив свой кусок пирога, он отказывается доставлять тебе ответное удовольствие, засыпает, уходит или отлынивает от разговоров про твой оргазм, это говорит о многом. И не в пользу мужчины.