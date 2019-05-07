7 советов по созданию профиля в приложении для знакомств

Приложения для знакомств хороши тем, что позволяют искать любовь, не выходя из дома, но плохи тем, что конкуренция в них куда жестче, чем на любой вечеринке. У тебя есть пара секунд, чтобы заинтересовать парня, которому захочется ответить взаимностью, и всего два инструмента — фото и информация в профиле. Расскажем, как писать о себе в приложении для знакомств.

1. Знай, чего хочешь, и не стесняйся об этом сказать

Для начала спроси себя, что ты ищешь: серьезные отношения, секс на одну ночь, возможность хорошо провести время. Ответ на вопрос задаст тон всему профилю, от этого зависит, какой информацией ты поделишься и какой язык будешь для этого использовать. Найди подходящий способ сообщить о том, что ты ищешь. Например, скажи, что не прочь посмотреть вместе «Игру престолов», провести свободный вечер или лучшие годы своей жизни. Если ты не знаешь, что тебе нужно от знакомств, или не говоришь об этом, вряд ли получишь желаемое.

2. Говори о себе

Упомянуть цель знакомства важно, но в целом профиль должен рассказывать о тебе. Постарайся указывать такую информацию, которая поможет сразу отсеять тех, с кем тебе абсолютно точно не по пути или, наоборот, привлечь парней, способных заинтересовать тебя. Стандартный вариант — кратко очертить круг своих интересов и занятий. Это может показаться банальным, но часто именно эта информация становится хорошим фильтром для неподходящих кандидатов.

3. Но не превращай профиль в мемуары

Не пытайся втиснуть тонну информации в описание профиля. Вместо того чтобы подводить итог всей своей жизни, сосредоточься на одной или двух идеях, которые больше всего раскрывают тебя. После того как написала текст, несколько раз перечитай его. Если какое-то слово или предложение можно убрать и общий смысл послания не изменится, сделай это. Мало у кого есть время и желание читать целое эссе о том, почему на тебя стоит обратить внимание. Так что оставь подробности своей жизни до первого свидания.

4. Расскажи, что делает тебя особенной

Дай потенциальным партнерам информацию, по которой они смогут отличить тебя от десятка предыдущих профилей. Не бойся выражать себя, но делай это в меру: экстравагантные признания от незнакомого человека могут отпугнуть адекватных парней. Тебе не нужно быть демонстративно особенной. Оставайся собой и не стесняйся поделиться милой деталью, например, что ты громко смеешься или обожаешь шоколадные хлопья. Такие мелочи делают тебя живой и привлекают внимание.

5. Не бойся шутить

Все обожают людей с чувством юмора, и если для рабочего резюме остроумные замечания не всегда уместны, для профиля знакомств это то, что надо. Главное здесь, как и в случае с особенностями, не переусердствовать. Юмор — штука специфичная, что одного человека повеселит, другому покажется полной глупостью и пошлостью. Если ты смешная, будь смешной, если нет — не пытайся. Попытки юмора всегда выглядят гораздо хуже, чем полное его отсутствие.

6. Подкинь фразу, которая поможет потенциальному партнеру начать разговор

Неплохой способ привлечь внимание — закончить рассказ о себе деталью, которая вызовет у потенциального парня желание с тобой пообщаться. Например, задай открытый вопрос: «Если бы у тебя была возможность путешествовать, куда бы ты отправился?», «Если бы мог провести вечер с любым человеком на планете, кто бы это был?». Еще один вариант — сделать небольшую викторину. Придумай вопрос, легкий, но при этом такой, который поможет раскрыть собеседника. Например: «Какое блюдо на завтрак ты предпочитаешь» — и 3-4 нескучных варианта ответа. Так ты не только продемонстрируешь свое чувство юмора, но и дашь потенциальному партнеру повод начать разговор.

7. Проверь текст на орфографические и грамматические ошибки

Убедись, что ты соответствуешь собственным стандартам. Если хочешь общаться с образованными парнями, не поленись проверить свой профиль на ошибки — их допускают даже грамотные люди. В интернете полно сервисов для мгновенной оценки орфографии и пунктуации.