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Британка призналась в любви к «грязным» мужчинам 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Британка завоевала Twitter признанием о предпочтениях в отношении мужчин. После поста, где она описала «самого сексуального» спутника, к жительнице Лондона потянулись сотни потенциальных ухажеров.
Внимание пользователей привлек пост Оливии Коркоран, сделанный еще 1 мая. В публикации она заметила, что «нет ничего сексуальнее, чем мальчики в грязной одежде».
Скорее всего, девушка имела в виду род занятий молодых людей. Однако каждый понял ее фразу по-своему. В комментариях к записи о себе принялись «рассказывать» десятки представителей профессий, которые так или иначе связаны с грязной работой.
Кто-то размещал видеопрезентации, другие ограничились только фотографиями, но явно вложили душу в снимки и проявили немалую фантазию.
Некоторые «отзывы» Оливия выделила, признавшись, что они восхитительны и «сделали ей день».
Кто-то предпочел выложить под публикацией свои фото в процессе работы, другие отсылали британки короткие видео, где показывали, что тоже умеют отдыхать.
Самопрезентаций набралось столько, что Оливии предстоит месяцы выбирать достойнейшего из мужчин, если она действительно задумается о подобном.
Впрочем, помочь девушке сможет женское мнение. Вряд ли ее заявление о сексуальности лучше поймет кто-то, чем другая любительница «перчинки».
Публикация жительницы Лондона за неделю собрала свыше 23,4 тысячи лайков и более четырех тысяч репостов. Пользователи оставили под откровенном постом мисс Коркоран порядка тысячи комментариев.
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