Британка призналась в любви к «грязным» мужчинам

Британка завоевала Twitter признанием о предпочтениях в отношении мужчин. После поста, где она описала «самого сексуального» спутника, к жительнице Лондона потянулись сотни потенциальных ухажеров.

Внимание пользователей привлек пост Оливии Коркоран, сделанный еще 1 мая. В публикации она заметила, что «нет ничего сексуальнее, чем мальчики в грязной одежде».

Скорее всего, девушка имела в виду род занятий молодых людей. Однако каждый понял ее фразу по-своему. В комментариях к записи о себе принялись «рассказывать» десятки представителей профессий, которые так или иначе связаны с грязной работой.

Кто-то размещал видеопрезентации, другие ограничились только фотографиями, но явно вложили душу в снимки и проявили немалую фантазию.

Некоторые «отзывы» Оливия выделила, признавшись, что они восхитительны и «сделали ей день».

pic.twitter.com/H83hvxEUAH— Bootsy (@HenryyJames) 2 мая 2019 г. Кто-то предпочел выложить под публикацией свои фото в процессе работы, другие отсылали британки короткие видео, где показывали, что тоже умеют отдыхать.

Самопрезентаций набралось столько, что Оливии предстоит месяцы выбирать достойнейшего из мужчин, если она действительно задумается о подобном.

Впрочем, помочь девушке сможет женское мнение. Вряд ли ее заявление о сексуальности лучше поймет кто-то, чем другая любительница «перчинки».

Публикация жительницы Лондона за неделю собрала свыше 23,4 тысячи лайков и более четырех тысяч репостов. Пользователи оставили под откровенном постом мисс Коркоран порядка тысячи комментариев.