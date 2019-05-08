«Жаворонки» активнее в сексе, чем «совы»

Институт One Pole провел опрос, который показал, что «жаворонки» в сексе активнее, чем «совы».

Как рассказал в интервью «Комсомольской правде» руководитель Центра медицина сна МГУ Александр Калинкин , сон играет большую роль в жизни человека и влияет на его активность, в том числе и сексуальную.

Норма сна взрослого человека — 7-9 часов. «Жаворонки», как правило, соблюдают этот стандарт, тогда как «совы» любят поспать подольше. Качество жизни тех, кто встает раньше, поэтому оказывается выше, а такие люди — активнее.

Так как негативно на здоровье влияет не только недостаток сна, но и его переизбыток, «жаворонки» чувствуют себя зачастую намного лучше «сов», они более трудоспособны и работают с большей отдачей. Именно поэтому число половых актов в неделю у них больше, чем у «сов»: три раза против двух.

Алексей Калинкин отметил, что для поддержания активности и хорошего настроения необходимо ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время и не «добирать» недостаток сна в выходные.

Перед отходом ко сну врач не советует пить алкогольные напитки или кофеин.