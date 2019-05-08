Свободные отношения — плюсы и минусы

WomanHit.ru рассуждает, чем привлекает и отталкивает такая связь.

Когда задумываешься о свободных отношениях, первое, что приходит на ум — отсутствие контроля и ограничений со стороны партнера. Однако в действительности мало кто умеет мыслить и действовать без оглядки на вторую половину. По этой причине из свободных отношения превращаются в созависимые, где один делает, что хочет, а другой терпит его поведение. В этом материале рассмотрим все плюсы и минусы свободных отношений.

Разные партнеры и сопутствующая ревность

Если вы по жизни невротик, который то и дело пытается найти подвох в идеальном поведении парня, то свободные отношения точно не для вас. Основной принцип здесь — полигамия, которая не развивается в романтические отношения после секса. Иначе вы не в свободных отношениях, а попросту «с рогами». Подумайте, готовы ли вы узнавать, с кем провел вечер ваш мужчина, и сами встречаться с другими молодыми людьми наедине. Хотя в мечтах мысль об образе роковой женщины кажется привлекательной, в жизни далеко не все готовы переключаться с любимого человека на мимолетные связи.

Необходимость все проговаривать

Здесь не получится скрыть от партнера, что вы переспали с первым встречным после вечеринки в клубе. Основа свободных отношений — доверие и открытость друг с другом. Будьте готовы рассказать о подробностях ваших интимных встреч, если этого хочет вторая половина. Главная цель опыта на стороне — самопознание и адреналин от близкого общения с новым человеком. Так вы поймете, что именно хотите получить от партнера в постели, и сможете узнать, что нравится ему — это один из неоспоримых плюсов.

Не бойтесь критики

Если вы зажатый человек, не умеющий отстоять собственную позицию в споре и стесняющийся знакомиться с людьми, то вряд ли вы будете готовы к критике со стороны близких. Придется все объяснить подруге, позвонившей среди ночи с разоблачением: 'Я видела твоего Петю в клубе с другой девушкой!'Никогда не позволяйте другим оскорблять вас лишь за то, что вы живете иначе: ваша жизнь — ваш выбор.

Саморефлексия — не блажь, а необходимость

Как ни крути, но порой вам будет казаться, что ваш партнер перешел за черту дозволенного и пустился во все тяжкие. Ревность и злость — нормальные эмоции, главное вовремя их подавлять. Здесь лучшим психологом для себя будете вы сами: подумайте, почему раньше вы спокойно воспринимали измены, а теперь стали нервничать. Свободные отношения предполагают постоянное общение с собой с целью осознать поступающие тревожные импульсы и решить проблему в зачаточной стадии — к этому также нужно быть готовой.