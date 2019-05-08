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Женщина описала мужчину мечты и прославилась 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британка рассказала в соцсетях о том, каких мужчин предпочитает, и получила множество предложений от потенциальных спутников жизни. Жительница Лондона Оливия Коркоран убеждена, что нет ничего соблазнительнее, чем "мальчики в грязной одежде". Скорее всего, девушка подразумевала мужчин, которые не боятся испачкаться выполняя физически тяжелую работу, хотя каждый понял ее фразу по-своему.
Пост собрал десятки тысяч лайков и тысячи репостов за неделю, а в комментариях под ним вскоре появились мужчины, которые посчитали, что речь как раз о них.
@HenryyJames
Представители самых разных профессий отправляли свои фотографии и даже видео-презентации. Теперь Оливии есть с кем пойти на свидании или даже связать свою судьбу.
BIGORTC
Осталось только выбрать.
@laurahill02
Любовь
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