Женщина описала мужчину мечты и прославилась

Британка рассказала в соцсетях о том, каких мужчин предпочитает, и получила множество предложений от потенциальных спутников жизни. Жительница Лондона Оливия Коркоран убеждена, что нет ничего соблазнительнее, чем "мальчики в грязной одежде". Скорее всего, девушка подразумевала мужчин, которые не боятся испачкаться выполняя физически тяжелую работу, хотя каждый понял ее фразу по-своему.

Пост собрал десятки тысяч лайков и тысячи репостов за неделю, а в комментариях под ним вскоре появились мужчины, которые посчитали, что речь как раз о них.

@HenryyJames

Представители самых разных профессий отправляли свои фотографии и даже видео-презентации. Теперь Оливии есть с кем пойти на свидании или даже связать свою судьбу.

BIGORTC

Осталось только выбрать.