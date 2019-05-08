Британцы стали меньше заниматься сексом. Обвинили в этом соцсети и экономический спад

Жители Великобритании стали меньше заниматься сексом. В стране провели масштабное исследование, которое показало печальную тенденцию. Ученые допускают, что все дело в социальных сетях и нехватке времени.

По данным исследования, которые опубликовал Британский медицинский журнал, примерно треть жителей Британии не занимались сексом за последний месяц. В 2001 году таких было четверть (34 тысячи человек), пишет BBC.

Половина британцев в возрасте от 16 до 44 лет занимались сексом всего раз в неделю. При этом люди старше 25 и пары, состоящие в браке или живущие вместе, показали самые худшие результаты за 21-летний период.

Исследование основывалось на трех масштабных опросах на тему сексуальных отношений и образа жизни. Их проводили в 1991, 2001 и 2012 годах. Это позволило пролить свет на сексуальную жизнь британцев.

Последнее исследование показало, что менее половины британцев (41%) в возрасте от 16 до 44 лет занимались сексом раз в неделю за последний месяц. Отсутствие интимной близости за последние 30 дней выросло с 23% до 29,3% у женщин и с 26% до 29,2% у мужчин с 2001 по 2012 год. Сократилось число занятий сексом у людей 35−44 лет, у женщин с четырех до двух раз в месяц, у мужчин — с четырех до трех.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что сексуальное упадничество связано с тем, что люди стали меньше заниматься сексом, а не с тем, что стало больше девственников.

В то же время люди младше 25 лет и одиночки оказались менее склонны к сексуальной активности. А у пожилых супружеских пар и сожителей зафиксировано наиболее резкое снижение частоты половых сношений.

Может людям просто расхотелось? Пожалуй, нет. Половина женщин и примерно две трети мужчин из последнего исследования заявили, что хотели бы почаще заниматься постельными утехами. Это желание чаще высказывали люди в браке и пары, проживающие вместе.

В чем же тогда причина такого падения сексуальной активности? Ведущий исследователь профессор Кей Веллингс считает, что дело может быть в темпе современной жизни.

«Интересно, что те, кто больше всего пострадал, это люди среднего возраста, так называемое сэндвич-поколение. Этим мужчинам и женщинам часто приходится совмещать работу, уход за детьми и обязанности перед стареющими родителями», — сказала она.

С одной стороны, переоценка сексуальной активности ослабла, с другой мы живем во времена растущего гендерного равенства, когда женщины стали меньше удовлетворять прихоти мужчин вразрез со своими собственными.

Еще одна причина, которая могла поумерить пыл британцев, — это активное использование социальных сетей и глобальная рецессия, а именно снижение экономического роста.

Но главное здесь не количество секса в жизни, а отношение к нему, считает профессор. Насколько для людей это важно. С Веллингс согласен сексопатолог Питер Сэддингтон.

«Важным является качество, а не количество. Если вам понравилось, то скорее всего вы сделаете это снова. Но для секса нужно выкроить время, необязательно, чтобы это всегда было спонтанно. Запись в ежедневнике может помочь в этом», — сказал врач.