Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британцы стали меньше заниматься сексом. Обвинили в этом соцсети и экономический спад 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Матч Пойнт"
Жители Великобритании стали меньше заниматься сексом. В стране провели масштабное исследование, которое показало печальную тенденцию. Ученые допускают, что все дело в социальных сетях и нехватке времени.
По данным исследования, которые опубликовал Британский медицинский журнал, примерно треть жителей Британии не занимались сексом за последний месяц. В 2001 году таких было четверть (34 тысячи человек), пишет BBC.
Половина британцев в возрасте от 16 до 44 лет занимались сексом всего раз в неделю. При этом люди старше 25 и пары, состоящие в браке или живущие вместе, показали самые худшие результаты за 21-летний период.
Исследование основывалось на трех масштабных опросах на тему сексуальных отношений и образа жизни. Их проводили в 1991, 2001 и 2012 годах. Это позволило пролить свет на сексуальную жизнь британцев.
Последнее исследование показало, что менее половины британцев (41%) в возрасте от 16 до 44 лет занимались сексом раз в неделю за последний месяц. Отсутствие интимной близости за последние 30 дней выросло с 23% до 29,3% у женщин и с 26% до 29,2% у мужчин с 2001 по 2012 год. Сократилось число занятий сексом у людей 35−44 лет, у женщин с четырех до двух раз в месяц, у мужчин — с четырех до трех.
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что сексуальное упадничество связано с тем, что люди стали меньше заниматься сексом, а не с тем, что стало больше девственников.
В то же время люди младше 25 лет и одиночки оказались менее склонны к сексуальной активности. А у пожилых супружеских пар и сожителей зафиксировано наиболее резкое снижение частоты половых сношений.
Может людям просто расхотелось? Пожалуй, нет. Половина женщин и примерно две трети мужчин из последнего исследования заявили, что хотели бы почаще заниматься постельными утехами. Это желание чаще высказывали люди в браке и пары, проживающие вместе.
В чем же тогда причина такого падения сексуальной активности? Ведущий исследователь профессор Кей Веллингс считает, что дело может быть в темпе современной жизни.
«Интересно, что те, кто больше всего пострадал, это люди среднего возраста, так называемое сэндвич-поколение. Этим мужчинам и женщинам часто приходится совмещать работу, уход за детьми и обязанности перед стареющими родителями», — сказала она.
С одной стороны, переоценка сексуальной активности ослабла, с другой мы живем во времена растущего гендерного равенства, когда женщины стали меньше удовлетворять прихоти мужчин вразрез со своими собственными.
Еще одна причина, которая могла поумерить пыл британцев, — это активное использование социальных сетей и глобальная рецессия, а именно снижение экономического роста.
Но главное здесь не количество секса в жизни, а отношение к нему, считает профессор. Насколько для людей это важно. С Веллингс согласен сексопатолог Питер Сэддингтон.
«Важным является качество, а не количество. Если вам понравилось, то скорее всего вы сделаете это снова. Но для секса нужно выкроить время, необязательно, чтобы это всегда было спонтанно. Запись в ежедневнике может помочь в этом», — сказал врач.
360tv.ru: последние новости
Британка призналась в любви к «грязным» мужчинам. Без пары она явно не останется Мужчина порассуждал о месячных и стал посмешищем в Twitter Мир впервые увидел сына принца Гарри и Меган Маркл
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 грубых ошибок в макияже
Как обновить надоевшую сумку: 8 простых идей
Полезные советы, чтобы начать хорошо зарабатывать
Свободные отношения — плюсы и минусы
Самые яркие мужчины Ксении Собчак18
Видео
Звезды с дипломами и учеными степенями
Звёзды
Зачем нужно есть авокадо
Еда
Дети, ставшие миллионерами до совершеннолетия
Дети
Как менялся Майкл Джексон
Звёзды
Российские звездные мужчины-«маменькины сынки»
Звёзды
Самые ценные орехи
Еда
Меган Маркл родила первенца
Звёзды
Народ вновь набросился на Шурыгину
Звёзды
Алена Водонаева оказалась под капельницей
Звёзды
На могиле Началовой заметили черных колдунов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение