6 видов секса в токсичных отношениях

Мы много пишем о том, как распознать токсичное поведение в отношениях. Но нездоровые установки проникают не только в личное общение, но и в сексуальную жизнь пары. Вот как секс может рассказать о том, что в ваших отношениях не все в порядке.

1. Секс, когда вы не в настроении

В здоровых отношениях люди могут сказать «нет» партнеру и чувствовать себя при этом абсолютно комфортно. И партнер понимает, что отказ никак не относится к нему лично. Он не пытается давить, заставить, упрекнуть, сравнить со своими бывшими отношениями. Не воспринимает ваше тело как расплату за заботу о вас. Он не заставляет вас чувствовать себя плохо из-за этого решения, а просто принимает его. Если вы не хотите заниматься сексом, не стоит этого делать. Нельзя удержать кого-то рядом физической близостью. Ищите человека, который любит вас больше, чем ваше тело, и не уйдет только потому, что вы были не в настроении заниматься сексом.

2. Секс, который не приближает вас к удовольствию

Если удовольствие от секса получает только один из партнеров, значит, что-то идет не так. Никто из вас не должен жертвовать собственным комфортом или наслаждением ради другого. Не всегда такие жертвы делаются по принуждению, часто человек сам замалчивает свои потребности и желания. Важно создать в отношениях пространство для честного и открытого разговора обо всем, что вас беспокоит, в том числе о проблемах в сексуальной жизни.

3. Секс, в котором вы чувствуете себя эмоционально небезопасно

Уважать и прислушиваться к предпочтениям партнера так же важно, как и соблюдать его границы. Если вы не приемлете какую-либо сексуальную практику, будь то удушение, использование наручников или анальный секс, никто не вправе заставлять вас заниматься этим. Добровольность — важнейший принцип в сексуальной жизни. Когда вы воспринимаете партнера как угрозу, не важно, морально это проявляется или физически, ваши отношения вряд ли можно назвать здоровыми.

4. Секс, от которого вам больно

Есть много причин, почему женщина может испытывать дискомфорт во время секса: от проблем со здоровьем и особенностей физиологии до банального раздражения на коже. В любом случае, если вы почувствовали боль во время близости, ее нужно немедленно прекратить. Не заставляйте себя продолжать и старайтесь не винить себя за то, что разочаровали партнера. В конце концов, у вас всегда есть возможность доставить ему удовольствие другими способами, кроме проникновения. Если вы с правильным человеком, он, скорее, сам остановится, чем причинит вам боль.

5. Секс, в котором вы испытываете стыд за свое тело

Речь не о собственных комплексах, а о нелестных комментариях от партнера по поводу вашей внешности. Мужчина, который критикует ваш вес, размер груди или другие особенности, не заслуживает того, чтобы видеть вас голой. Секс вызывает массу эмоций, но стыда среди них не должно быть. Даже если вы еще не научились любить свое тело, это не значит, что стоит позволять другим не уважать его.

6. Секс, в котором вы чувствуете себя физически небезопасно

Хотите, чтобы парень надел презерватив, значит, он должен это сделать. Без нытья, торгов и извинений с вашей стороны. Когда речь идет о здоровье, аргумент вроде «мне неудобно с ним» кажется просто смешным. Безопасный секс — единственный секс, который должен у вас быть.