«Клиент попросил, чтобы я его убила»

С успехом романа «Пятьдесят оттенков серого» тема садомазохизма начинает интересовать людей всё больше. Сегодня Anews хочет предоставить вам информацию «из первых рук», выписав самое любопытное из twitter-треда одной успешной «госпожи».

Что нового она открыла в мужчинах? Сколько и как зарабатывает? И причём здесь Киану Ривз

«Когда мама узнала, она меня выпорола, а потом спросила: "Ну что, понравилось?"»

Русская девушка по имени Виктория живёт и зарабатывает на хлеб в США. Как же она пришла к подобному способу существования?«Я познакомилась с реальной БДСМ тусовкой около 10 лет назад. Мне понравилось всё, кроме участников. В голове всё выглядело иначе. Спустя годы я начала воплощать эти идеи. Как говорится: если не можешь остановить вечеринку — возглавь её!»Скрывать своё увлечение от родителей Виктория не стала — поэтому нарвалась на ожидаемый конфликт:

«Когда моя мама узнала, что я ходила на тематические встречи, она меня выпорола ремнём, а потом спросила: "Ну что, понравилось?" Спустя 10 лет она уже не против, ведь мои постыдные увлечения оплачивают ее счета. Вот такая ирония». Кстати, порка Виктории, судя по всему, понравилась — о своём опыте пребывания подчинённым партнёром у других женщин (сабмиссивом или сабом на профессиональном жаргоне) девушка отзывается очень даже тепло:

«Пару раз меня доминировали женщины, и это было классно, потому что это взаимный чувственный опыт, основанный больше на телесности, чем на тщетных попытках сломить мою волю, как было в случае с мужчинами».

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Несмотря на несколько сложное отношение к сильному полу (об этом пойдёт речь позже) выяснилось, что у Виктории есть муж и, более того, он сыграл важнейшую роль в выборе девушкой этой необычной профессии:

«Я работала на нормальной работе, регулярно возвращалась домой злая с воплями "почему мне не платят за то, чтобы я била морды этим долб…бам?!" И муж ответил: "Ты же любишь БДСМ! Бери за это деньги!"

Наши с мужем отношения строятся по принципу "happy wife — happy life" (счастливая жена — счастливая жизнь). Это устраивает обоих. В общении с другими мужчинами я тоже веду себя более уверенно и свободно, чем они того ожидают. В сексе по-разному, но главное "играем по моим правилам или не играем вообще"».

Первый заработок на этой ниве уже стал занятной историей:«Первый раз я получила деньги за бдсм, когда пьяный миллиардер в ночном клубе попытался меня поцеловать, отхватил пощёчину и попросил добавки. Ровно в этот момент он внезапно начал мне нравиться! Расплатился он, кстати, тысячей швейцарских крон».

Единственная проблема в этой истории — швейцарских крон не существует, поэтому имеются ввиду, скорее всего, либо шведские кроны, либо швейцарские франки.

«Муж ссыт с вами связываться»

Как уже говорилось, занятие Виктории провоцирует довольно специфическое отношение к мужчинам:«Вопреки распространённому мнению, мужчин, предпочитающих быть сабмиссивами в тысячи раз больше, чем тех, кто хочет доминировать. Более того, среди мужчин гораздо больше хороших сабмиссивов и почти нет хороших доминантов. Думаю, это кое о чем говорит».

Помогает ли такой подход в общении с мужем? Виктории — безусловно:

«БДСМ — хорошая терапия для всей семьи! Если вы Домина — ваш муж ссыт с вами связываться и старается быть послушным, а ещё у вас всегда хорошее настроение, ведь если день не задался, всегда найдётся тот, кому можно врезать и купить новые духи по дороге домой».

Есть и недостатки:

«Небольшой минус — иногда происходит "профессиональная деформация" и, порой, трудно остановить себя от того, чтобы врезать каждому встречному».

Но плюсов, конечно, намного больше:

«Некоторая часть сабмиссивов не любит физическое воздействие, а предпочитают быть рабами: они приходят мыть посуду, убираться в студии, делать Доминантке массаж или педикюр. Таких очень удобно приглашать сразу после какой-нибудь очень грязной сессии! Они все отмоют и заплатят!»Также подобное занятие может приводить к крайне интересным наблюдениям:

«Я могу на глаз определить сабмиссива по соскам. Глядя на соски Киану Ривза, мне кажется, что он сабмиссив. Это даёт мне скромную надежду на то, что однажды наши пути вновь пересекутся!»

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«Клиент попросил, чтобы я его убила»

Ну что, приступим к тому, ради чего все собрались — горячим историям и откровениям? Но сначала — несколько слов о распространенных стереотипах:

«Настоятельно не рекомендую использовать порно, как пособие. Я в своё время совершила эту ошибку. Там все слишком по хардкору; в реальности все, как правило, происходит намного мягче и интереснее. И не так топорно.

Рекомендую фильм "After fall, winter", низкобюджетная картина без перевода на русский (существуют версии с английскими субитрами, возможно, с русскими тоже), но она наиболее правдоподобно показывает, как проходят сессии. Не то, что в порно».

Что ж, а теперь — о клубничке. Ведь… «самбиссива можно наказать за что угодно: за то, что ты опоздала (а, нет, это он пришёл раньше!), за то, что на улице дождь, за то, что выбрали не того президента… простор для творчества неограничен!»

«Самые распространенные запросы у клиентов: футфетиш (сабмиссив поклоняется ногам, в основном, стопам доминанта), унижения, золотой дождь».

Золотым дождём, естественно, всё не исчерпывается:

«Есть один саб, его фетиш — принести на сессию кусок торта Magnolia Bakery, смешать с Brown Shower (то самое, о чём вы подумали) Госпожи и есть. У меня даже появился локальный мем "не знаю почему все так любят Магнолию, по мне так говно какое-то". Ах да, угадайте какой торт коллеги подогнали мне на ДР». Есть ещё такая интересная штука, как контроль оргазма. Можно заставлять саба бесконечно играться с самим собой и не позволять эякулировать и наказать за несдержанность.

Большинство уходит от меня с горящими от напряжениям гениталиями, чтобы дофантазировать дома.

А можно наоборот стоять над ним и буквально пинками требовать от него эякуляции. Некоторым довольно трудно кончить под таким интенсивным давлением: непрекращающиеся пинки, пощечины и крики.

Щекотка. Я большая любительница издеваться над людьми таким образом, поэтому это одна из моих любимых пыток. Связать живого человека и щекотать его до тех пор, пока у него кровь носом не хлынет! Что может быть веселее?

Посреди всего этого торжества разврата встречаются и другие темы. Спортивные…

«Рестлинг — это тоже фетиш. Имитация боя, в котором самбиссив никогда не победит, но очень будет пытаться. Как правило, идёт в парк с фетишем на удушение. В данном случае из джиу-джитсу захвата ногами».

…ностальгические…

«Вам мама в детстве банки ставила? Вы поняли, о чем речь. Да, те самые банки, которые поджигают. Да, это тоже фетиш».

anews

…и донельзя интеллектуальные…

«Шантаж. Саб присылает свою персональную информацию или даёт номер телефона жены, Доминантка делает фото или видео, а потом грозится всем показать эти фото, в обмен на деньги или сервис. Иногда, все бывает лишь вербально, без фотографий и телефонов».

При этом, нужно понимать, что всё происходящее — исключительно желания самих клиентов. Которые порой ставят в тупик и саму доминантку:

«У меня есть один постоянный сабмиссив, который предложил мне $70.000 и услуги дорогого адвоката по уголовным делам, если я соглашусь однажды его убить. Такой вот изысканный способ суицида».

«Некоторые отдают Доминам все свои деньги, продают дома…»

Сколько зарабатывают доминантки? «Материальное вознаграждение для профессиональной доминантки в Америке составляет от $200 до $750 в час, в зависимости от навыков и популярности в профессии».

Однако, гораздо интереснее вопроса «Сколько?» вопрос «Как?» Ведь контроль над деньгами — это тоже форма доминирования:«Я знаю, что вы все ждёте, когда я начну рассказывать про financial domination. Да, это когда мужик присылает деньги и подарки и ничего не получает взамен. Да, это ох…нно!

Есть ещё total findom, это когда сабмиссив передаёт Доминантке данные от всех своих аккаунтов, она забирает оттуда все деньги и выдаёт ему по чуть-чуть каждый день (около $20 в день, иногда меньше), остаток забирает себе. Если саб на полном контроле захочет купить что-то дорогое, он обязан просить разрешения. И не факт, что он его получит. Вообще. Вот так несправедлива и тяжела жизнь финансовой свиньи».

Порой может доходит совсем уж до крайностей:

«Некоторые финансовые рабы впадают в зависимость и отдают Доминам все свои деньги, закладывают или продают дома, чтобы оплатить постоянно растущие аппетиты Богини и в итоге остаются на улице. Некоторые потом долго ходят к психотерапевту. Помогает ненадолго…» Впрочем, в обычной жизни всё несколько прозаичнее:

«Сессии можно провозить не только за деньги и подарки, но и обменять на услуги: фотосессии, консультации адвокатов, лечение, путешествие и так далее, в зависимости от того, чем занимается сабмиссив».

В некоторых подарках Виктория не прочь и пощеголять:

88. В чем существенная разница работы с постоянниками или на поток? В подарках. Постоянники, если правильно себя с ними вести, будут засыпать дорогущими подарками сверху потраченных денег. Вот, например, результат вчерашней прогулки — латексный костюмчик за $400 pic.twitter.com/pe4zPcEwuJ— Доминатрикс Вея | История одной научной работы (@AdultEffy) 16 августа 2018 г.

«Самое нежное прикосновение — тоже боль»

При всех своих хлёстких высказываниях, Виктория обращает внимание, что БДСМ-культура — не про насилие и жестокость:«Самое важное в БДСМ это правило БДР — безопасность, доверие, разумность. Поэтому для любой уважающей себя ProDomme важным является создание безопасного пространства для своих сабмиссивов. Доминирование — это не насилие, это ответственность».

Несколько раскрыла эту мысль Виктория в своём YouTube-видео:«Я видела все эти объявления девочек и в русском интернете, и в американском, когда они постят: "Эй, рабы, новая доминантка в городе, ну-ка несите мне свои деньги, с…ки!" Но денег никто не приносит. Ведь БДСМ — это огромный труд, огромное количество знаний, и если вы не готовы тратить на это время, деньги — то у вас ничего и не получится.

Вы должны поменять своё мировоззрение, понять, что вам придётся принимать ответственность за здоровье и жизнь человека, которого вы доминируете. БДСМ — это не просто пойти и попинать ногами, это элемент заботы, огромной ответственности. И при это всё это должно сочетаться с тем, что не ты служишь, а тебе служат. Это очень сложно.

Ну и, конечно, помните, что БДСМ — это в принципе не для всех. Вам может не понравиться — ничего страшного. Так же, как и не стоит осуждать тех, кому это нравится, называть их извращенцами. Кому-то нравится острое, кому-то сладкое. Помните, что даже самое нежное прикосновение — это разрушение клеток. То есть, на микроуровне — тоже боль».