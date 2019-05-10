Чем опасна интимная близость в бане

Баня является одним из популярных методов времяпрепровождения — люди приходят туда расслабиться и получить удовольствие. Но некоторые воспринимают это слишком буквально и пытаются разнобразить свою половую жизнь. Мы решили разобраться, почему в бане этого лучше не делать.

Банные процедуры во многом полезны для здоровья: кожа распаривается и очищается, улучшается циркуляция крови. Лечебные банные процедуры подходят и для тех, у кого проблемы с верхними дыхательными путями, например, после бронхита. Баню рекомендуют даже при неврозах как одно из средств для восстановления нервной системы.

Тем не менее, у банных процедур есть множество недостатков и противопоказаний. Так, баня не рекомендуется тем, кто плохо переносит действие высоких температур и у кого слабая сердечно-сосудистая система. Нельзя посещать баню тем, кто перенес инфаркт или острое воспаление. Даже при простуде не стоит ходить в баню, особенно если высокая температура. Мигрень, эпилепсия, корешковые синдромы и даже резкое похудение — это неполный список причин, по которым нельзя посещать баню. Перед любым походом в баню следует обратиться к специалисту, чтоб он провел осмотр и сказал, можно или нельзя проводить эту процедуру, как стоит охлаждаться и сколько времени подвергать себя воздействию высокой температуры. Несоблюдение этих советов способно сильно испортить поход в баню и, более того, нанести серьезный вред здоровью.

Но многие люди слишком беспечно к этому относятся, более того — в попытке разнообразить свою сексуальную жизнь они готовы на многие, зачастую необдуманные поступки, например, полагают, что баня — это прекрасное место для уединения со своим партнером.

Отчасти их можно понять — расслабленная обстановка располагает к интиму. Более того, чувствительность нагретой кожи повышается. Решаются и проблемы психологического характера, например, у тех, у кого трудности с раздеванием партнера, ведь в бане раздеваются все.

Но, тем не менее, заниматься сексом в бане точно не стоит по той причине, что это слишком высокая нагрузка на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему, которая и так нагружена уже самим нахождением в бане. Даже если вы уверены в своем здоровье, могут произойти самые разные вещи, например, поскользнуться на скользком полу, или же в порыве страсти приложиться о какой-нибудь раскаленный предмет и получить ожог…

Баня сама по себе является таким местом, где нужно обязательно соблюдать технику безопасности, которой не стоит пренебрегать в погоне за острыми ощущениями.