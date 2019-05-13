Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты нашли пять причин ежедневно заниматься сексом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: pexels.com
Ученые провели исследование и узнали пять самых главных причин, на которые влияет регулярный секс. Первое — это дыхание. Эксперты узнали, что занятие любовью помогает легче вдыхать и выдыхать воздух. В основном, это полезно для тех, кто болеет аллергией и астмой.
Помимо этого, регулярный секс влияет на молодость. Выяснилось, что близость снимает стресс и помогает лучше уснуть. Она также влияют на кожу. Также половой акт помогает спросить лишний вес. Он сжигает 96 калорий за 20 минут.
Специалисты также узнали, что секс способен обезболивать. Стимуляция женщины оказывает анестезирующее действие. Это полезно для тех, у кого артрит и мигрень. И пятая причина, которую назвали ученые — это иммунитет. Эксперты сообщили, что занятие любовью повышает уровень иммуноглобулина на 30%. Это, в свою очередь, снижает риск развития таких болезней, как рак и инсульт.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сексолог рассказала, не вредит ли парам совестный просмотр порно Слепые рассказали, как выбирают партнера Эксперты узнали, что «жаворонки» активнее «сов» в сексе
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деликатесы и драгоценности: самые дорогие компоненты косметики
7 летних антитрендов для мам
7 признаков, что ваш мужчина — типичный «нарцисс»3
Меган Маркл опубликовала новое фото сына1
Признаки, по которым легко отличить депрессию от плохого настроения1
Видео
Мелочи, которые многое расскажут о человеке
Психология
Знаменитости с «неформатной» внешностью
Звёзды
Что скрывает киношный Джеймс Бонд
Звёзды
Экс-жена Меладзе наконец раскрыла правду о разводе
Любовь Звёзды
Звезды, скандалившие с продюсерами из-за имен
Звёзды
О чем говорит длина пальцев у мужчины
Психология
Как Кабаева стала самой загадочной женщиной России
Звёзды
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею
Психология
Знаменитости, часто выходившие замуж
Звёзды
Красавицы, отказавшиеся от натурального цвета волос
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение