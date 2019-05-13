Эксперты нашли пять причин ежедневно заниматься сексом

Ученые провели исследование и узнали пять самых главных причин, на которые влияет регулярный секс. Первое — это дыхание. Эксперты узнали, что занятие любовью помогает легче вдыхать и выдыхать воздух. В основном, это полезно для тех, кто болеет аллергией и астмой.

Помимо этого, регулярный секс влияет на молодость. Выяснилось, что близость снимает стресс и помогает лучше уснуть. Она также влияют на кожу. Также половой акт помогает спросить лишний вес. Он сжигает 96 калорий за 20 минут.

Специалисты также узнали, что секс способен обезболивать. Стимуляция женщины оказывает анестезирующее действие. Это полезно для тех, у кого артрит и мигрень. И пятая причина, которую назвали ученые — это иммунитет. Эксперты сообщили, что занятие любовью повышает уровень иммуноглобулина на 30%. Это, в свою очередь, снижает риск развития таких болезней, как рак и инсульт.