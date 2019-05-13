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Экс-жена Меладзе наконец раскрыла правду о разводе 

Рамблер 59 минут назад
Шесть лет назад в российском шоу-бизнесе прогремел скандал: певец Валерий Меладзе, всегда имевший репутацию отличного семьянина, ушёл из семьи. Он оставил супругу Ирина и трёх дочерей ради певицы Альбина Джанабаевой. Позднее стало известно, что отношения с Альбиной у него начались много лет назад, она даже успела родить от него сына, хотя имя отца держала в секрете. Первая супруга Меладзе Ирина долго хранила молчание и не комментировала развод, но сейчас решилась рассказать о той неприятной ситуации.
Любовь , Видео , Звёзды , Валерий Меладзе
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