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Полная американка случайно раздавила своего бойфренда 

Anews 39 минут назад
Фото: Anews
44-летней Уинди Томас грозит от 18 до 36 лет тюрьмы за убийство собственного парня, Кино Батлера. Пара затеяла драку во дворе их дома. Женщина напала на возлюбленного с ножкой от стула и кухонным ножом.
После драки, Уинди, ощущая свое физическое превосходство, продолжала нападать на мужчину. Закончился поединок тем, что женщина села на него сверху, после чего мужчина скончался. Так как до этого, он получил несколько тяжелых травм, полиция сформировала причину смерти так:
«…смерть наступила вследствие дыхательной недостаточности, вызванной тупой ударной травмой шеи и сдавливанием грудины, осложненным тупой ударной травмой головы».
anews
Сейчас женщина ожидает приговора. Родственники мужчины считают, что Уинди должна получить максимальный срок. По их словам, время, когда Кино встречался с ней, не было для них простым. Также сестра погибшего, Сандра, вспоминает, что не раз просила Уинди не убивать ее брата. Тогда она выражалась образно и не знала, что ее слова могут оказаться пророческими
anews
У мужчины остались дочь и двое внуков.
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