Убийцы вашего либидо: с чем нужно бороться

Сексуальное влечение — вещь непостоянная: очень сложно держать его на высоком уровне. WomanHit.ru расскажет о причинах потери интереса к интиму

Проблемы в интимной сфере чаще всего становятся причиной разлада в отношениях. Если их не решать, ваш брак или совместное проживание может закончиться разрывом, хотя такой негативный исход можно предотвратить, проработав проблему.

Снижение либидо может наблюдаться как у мужчин, так и у женщин. Мы поговорим о самых распространенных причинах потери сексуального желания.

Женские слезы

Речь сейчас не о скупой слезе, а об истериках. Как многие женщины знают (и коварно этим пользуются), мужчина не выносит грустного вида женщины, особенно, когда она плачет, поэтому старается сделать все, чтобы порадовать любимую. Однако в случае с сексом женские слезы работают в противоположном направлении: вместо того, чтобы добиться близости, женщина лишь способствует тому, что мужчина теряет всякое желание. Причем, если верить исследованиям ученых, все дело в специфическом запахе слез. Да, у слез есть запах, но он различим лишь на подсознательном уровне. Согласно экспериментам, запах слез снижает уровень тестостерона в мужском организме: именно поэтому ему хочется вас утешить, а не затащить в спальню.

Малое потребление воды

Если у вас действительно «болит голова», возможно, вашему организму не хватает жидкости, а в таком состоянии о каком сексе может идти речь? Кроме того, недостаток воды в организме ведет к его ослаблению и снижению желания.

Чтобы избежать «засухи», постарайтесь выпивать на несколько стаканов воды больше, чем обычно.

Депрессия

Конечно, по отсутствию желания нельзя тчоно поставить диагноз, однако снижение либидо — один из основных признаков депрессии. Лечение депрессии проходит довольно трудно и требует много времени, но все же с ней можно бороться. Если потеря желания связана именно с депрессивным состоянием, займитесь в первую очередь восстановлением психики, а вместе со стабильным психологическим состоянием придет и желание уединиться с партнером.

Строгая диета

Лишний вес, без сомнений, вредит как общему состоянию организма, так и интимной жизни пары, однако другая крайность — жесткая диета — также не поможет вам вернуть гармонию в постели.

Как известно, голод нагнетает плохое настроение, организм не получает достаточное количество энергии, поэтому и секс будет вялым, если вообще будет. Вы все время будете думать только о еде, в то время как ваш партнер будет ждать от вас ответной реакции на его ласки. Кроме того, уровень половых гормонов будет постоянно меняться, что также не способствует росту желания.

Так что контролируйте свой рацион, но не переходите рамки.

Храп

Кто бы мог подумать, что простой храп может помешать ночи любви! Очень часто, если один из партнеров храпит, второй «переезжает» на диван в другой комнате. О каком сексе может идти речь, если вас разделяют несколько комнат?

Если не считать психологический дискомфорт, храп представляет угрозу организму своего хозяина: из-за храпа в организм поступает слишком мало кислорода, поэтому половые гормоны не спешат вырабатываться. Что касается второго партнера, он постоянно не высыпается и весь день испытывает чувство усталости, о сексе в таком состоянии и не думаешь.

Есть и хорошие новости: храп хорошо лечится. Если вы понимаете, что именно храп становится причиной отсутствия секса в вашей жизни, обратитесь к специалисту и не затягивайте с визитом.