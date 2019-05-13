Что делать, если хочешь секса, а партнер — нет

Если ты была в длительных отношениях, то наверняка сталкивалась с ситуацией, когда один из вас хочет секса, а другой нет. Несовпадение желаний — обычная проблема в парах, и она не обязательно ведет к конфликту. Вот как найти здоровый выход для своего сексуального желания, если партнер оказался не в настроении.

Не принимай отказ на свой счет

Прежде всего, не принимай отказ слишком лично, — от этого и тебе станет неприятно, и у партнера появится чувство вины. Парень отвергает секс, а не тебя, поэтому не стоит сразу решать, что ты ему больше не интересна. Отказ — часть любых отношений, так что учись его принимать. Обрати внимание, как ты реагируешь на то, что партнер не хочет в данный момент заниматься сексом: набрасываешься на него, начинаешь искать в себе изъяны? Вместо этого поощряй парня оставаться честным. Скажи, что благодарна за откровенность и ценишь то, что он заботится о себе.

Сделай выводы

Как только ты научишься справляться с негативными эмоциями от отказа, то сможешь понять что-то для себя. Например, может быть, парень в основном предпочитает близость в определенное время суток, в конкретном настроении или обстановке. Возможно, он будет больше расположен к сексу, если ты заранее начнешь флиртовать. Самый простой способ узнать, какой контекст благоприятен для твоего партнера, — спросить у него прямо. Но это сработает только в случае, если вы уже практиковали подобные откровенные разговоры. Иначе он может еще больше закрыться.

Дай ему шанс возбудиться

Если партнер не возбужден в данный момент, это не значит, что он не сможет достигнуть этого состояния через некоторое время. Люди по-разному реагируют на сексуальные стимулы: кто-то всегда готов к спонтанному интиму, другим нужно сначала испытать возбуждение, и лишь потом появляется желание. И то, и другое нормально, главное, понять, что нужно партнеру. Возможно, ему помогает создать эротическое настроение массаж, грязные разговоры или совместный просмотр порно. Однако, если парень говорит, что в принципе не в том настроении или физическом состоянии, чтобы заниматься сексом, его мнение стоит уважать и не настаивать на близости.

Что делать, если получаешь оргазм только от мастурбации

Мастурбируй

То, что парень не хочет в данный момент заниматься сексом, не значит, что ты должна лишать себя удовольствия. Мастурбация поможет снять напряжение, избежать разочарования от того, что оргазм тебе сегодня не светит, да и в целом это полезная для здоровья практика. В том, что парень отказывает в близости, нет ничего ужасного, он не обязан удовлетворять твои физические потребности, как и ты его. Но ты всегда можешь позаботиться о себе сама, а чтобы укрепить эмоциональную связь с партнером, есть и другие способы.

Ищи другие способы укрепить связь в паре

Секс — не единственная возможность почувствовать любовь и поддержку в паре. Объятия, поцелуи, массаж, совместное времяпрепровождение могут в данный момент оказаться полезней интимной близости. Спроси у партнера, какое у него настроение: посмотреть вместе фильм, заняться чем-то еще или, может, ему нужно время побыть одному. Любой из этих вариантов поможет выразить поддержку. Несовпадение сексуального влечения — распространенная проблема в парах. Но если вы научитесь согласовывать свои желания и границы, то даже отсутствие секса не отдалит вас друг от друга.