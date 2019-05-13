Что должна знать русская женщина, которая собирается на свидание с иностранцем

С тех пор, как железный занавес рухнул, мечты об отношениях с романтичным иностранцем стали абсолютно нормальными для русских девушек. Однако прежде, чем отправляться на первое свидание с заморским принцем, важно помнить: роман с человеком другой культуры — это всегда риск и выход из зоны комфорта. Ведь вас воспитывали по-разному. А значит, у вас могут быть абсолютно непохожие взгляды на одни и те же вещи.

Одна из главных ошибок, которую многие совершают на первой встрече — игнорирование разницы менталитетов. Часто русские девушки уже на первом свидании начинают мысленно примерять фату и подвенечное платье. При этом им не приходит в голову, что иностранец может вовсе не и мечтать об официальном браке. Даже если настроен серьезно и действительно искреннее влюблен. Дело в том, что, например, в Европе совершенно другие стандарты отношений. И «гражданский» брак считается вполне приемлемой альтернативой ЗАГСу.

«Учитесь на моих ошибках: итальянцы потом [после начала отношений] в большинстве случаев не хотят жениться! Смысла нет, понимаете?.. Да, брак не средство ото всех бед. Но все равно тут для нас это лучше, чем сожительство», — предупреждает Светлана, известный блогер @italia_svetlana. Светлане пришлось семь лет ждать официального заключения брака и долго жить в Италии без росписи, что, конечно, далось ей нелегко.

А вот в Египте русских девушек поджидают другие опасности. Некоторые египтяне на первом свидании (да и на втором) не считают нужным рассказывать о себе правду. И кормят русскую возлюбленную сказками о богатой семье, воздушных замках и коврах-самолетах. Например, египтянин может сообщить, что из гордости не принимает деньги родителей и поэтому временно работает официантом и не имеет возможности дарить вам цветы и подарки. Не стоит верить каждому слову на первом свидании в Египте и спешить платить за возлюбленного повсюду, уверяет Мария, ведущая блог о египетской жизни без купюр под ником @horizon_egypt. Мария сама замужем за египтянином и воочию видела, как некоторые русские девушки становятся жертвами обмана недобросовестных восточных мужчин.

Наконец, еще одна ошибка — отправляться на первое свидание с иностранцем без онлайн-переводчика (если вы, конечно, не владеете родным языком кавалера или, в крайнем случае, английским). Звучит довольно очевидно, но лучше не надеяться на авось и приготовиться к встрече. Вспомнить несколько полезных фраз, повторить нужные глаголы и существительные. Конечно, вы идете не на экзамен по языку, но качественное общение — одно из главных условий хорошего свидания.

Свидание с иностранцем — это своего рода волнительное приключение. Но важно всегда помнить, что вы и ваш избранник как будто с разных планет: скорее всего, на первой встрече вам не удастся до конца понять вашего визави. Однако это не повод отказываться от первого свидания. В конце концов, личная встреча — шанс проверить, есть ли у вас точки соприкосновения с носителем другой культуры, готовы ли вы открыться неизведанному и рискнуть.