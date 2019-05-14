Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо

Пользовательницы интернета высмеяли невесту за слишком маленькое помолвочное кольцо, фотографию которого она выложила в сеть. Об этом сообщает Metro.

Девушка разместила фотографию украшения в одной из групп в Facebook, посвященных свадьбам, и подверглась критике со стороны ее участниц. Пользовательниц возмутили не только размеры кольца, но и то, что оно понравилось невесте.

«Физики и астрономы мирового класса должны создать прибор, чтобы мы смогли увидеть это чертово кольцо», — возмутилась одна из участниц группы. «Оно такое маленькое, не стоит носить его», — высказала свое мнение другая пользовательница сети.

Кольцо 585 пробы с небольшими бриллиантами было куплено в онлайн-магазине Etsy за 132 доллара (около 8 640 рублей по текущему курсу).

Ранее в мая невеста из США подверглась критике после того, как выложила в сеть фотографию своей левой руки с двумя помолвочными кольцами на безымянном пальце. Первоначально жених сделал девушке предложение и подарил серебряное кольцо за десять долларов. Она носила его четыре месяца, после чего ее избранник подарил ей более дорогое кольцо с бриллиантом. Она решила носить на одном пальце оба украшения. Пользовательницы интернета раскритиковали ее за такое решение.