Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Etsy
Пользовательницы интернета высмеяли невесту за слишком маленькое помолвочное кольцо, фотографию которого она выложила в сеть. Об этом сообщает Metro.
Девушка разместила фотографию украшения в одной из групп в Facebook, посвященных свадьбам, и подверглась критике со стороны ее участниц. Пользовательниц возмутили не только размеры кольца, но и то, что оно понравилось невесте.
«Физики и астрономы мирового класса должны создать прибор, чтобы мы смогли увидеть это чертово кольцо», — возмутилась одна из участниц группы. «Оно такое маленькое, не стоит носить его», — высказала свое мнение другая пользовательница сети.
Кольцо 585 пробы с небольшими бриллиантами было куплено в онлайн-магазине Etsy за 132 доллара (около 8 640 рублей по текущему курсу).
Ранее в мая невеста из США подверглась критике после того, как выложила в сеть фотографию своей левой руки с двумя помолвочными кольцами на безымянном пальце. Первоначально жених сделал девушке предложение и подарил серебряное кольцо за десять долларов. Она носила его четыре месяца, после чего ее избранник подарил ей более дорогое кольцо с бриллиантом. Она решила носить на одном пальце оба украшения. Пользовательницы интернета раскритиковали ее за такое решение.
Последние новости
Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева Китай обвалил американские биржи Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он ревнует к работе: почему и что делать
Особенности восточной системы ухода за кожей лица
Чего ждать русским девушкам на свидании с иностранцем3
Маркл намерена оставить сына и вернуться к работе
Убийцы вашего либидо: с чем нужно бороться
Видео
Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»
Звёзды
Какие продукты можно есть после конца срока годности
Еда
СМИ сообщили о разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера
Звёзды
Как худеют знаменитости
Звёзды Еда
Какой стала дочь Александра Абдулова
Дети Звёзды
Директор Началовой сделала фото у зеркала певицы
Звёзды
Шнуров намекнул на пятую свадьбу
Звёзды
Мелочи, которые многое расскажут о человеке
Психология
Глюкоза показала «голый» купальник
Звёзды
Знаменитости с «неформатной» внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение