О чем не стоит говорить с мужчиной после секса

«За многие годы общения с девушками я вывел несколько простых правил, чего им не стоит делать после секса. И точно знаю, что другие мужчины их подтвердят», — утверждает журналист, писатель и сценарист Алексей Беляков , рассуждая о фразах, которые женщинам не стоит произносить в присутствии мужчины. Особенно после секса. Особенно если у вас на него далеко идущие планы. «Мужчины — не только нежные, а еще и не слишком сложные существа. Одним словом можно убить их страсть», — предупреждает Алексей. Приводим текст автора в его первозданном великолепии.

Итак, прежде всего — никаких отрицательных или ироничных оценок. Типа «что так быстро», «ты сегодня не очень», «как-то вяло»… Даже если это ваш муж, с которым вы уже десять лет прожили. Либо восторг, либо полный восторг. Даже если действительно было «не очень». Допустимо упрекнуть мужчину, что он не может гвоздь забить, что он мало зарабатывает, что он эгоист, обжора, бездельник — но никаких обвинений в сексуальной несостоятельности. Тем более в начале отношений. Восхищайтесь им — и в следующий раз он «забьет гвоздь» так, что соседи сбегутся на шум.

Следующее правило. Нельзя требовать немедленного продолжения. «Ну давай же, ну что ты!» Встречаются, конечно, незаурядные мужчины, но крайне редко. А от всех этих «давай-давай» у него только раздражение поднимется. А не то, что вам хотелось бы. Со времен Античности известен афоризм «Всякая тварь печальна после соития». Мужчине надо дать погрустить, посмотреть в потолок, выпить чашечку кофе. Принять ванну, в конце концов.

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Не стоит спрашивать, было ли ему хорошо. Раз он занимается этим с вами, значит, ему уже нравится. Такие вопросы его нервируют. Вообще начинать сразу болтать после секса — неуместное занятие. А если ему вдруг было не очень хорошо? Вы хотите, чтобы он об этом заявил? Вам это надо? Все можно понять по лицу, взгляду, дыханию.

Теперь предположим, что секс случился внезапно, настиг вас, когда не ждали. На вечеринке, в дальней комнате, на дачном пикнике, во время командировки. То, что Бунин назвал «солнечным ударом». Это прекрасно, иногда это бывает лучший секс в жизни. Но не надо портить его «эпилог». Отсюда следующее правило.

Нельзя поспешно одеваться и спешить удрать. «Ой, нас будут искать! Ах, мне надо спешить!» Всегда должны быть пятнадцать минут блаженства.

Просто лежать рядом и молчать. Если вы сбегаете, все превращается в дурацкий балаган. Пятнадцать минут. Бесценные пятнадцать минут. Лично я однажды за эти пятнадцать минут сделал предложение. Полежал, подумал и сделал. Девушка согласилась.

Еще правило, связанное с предыдущим. Никакой суеты медицинского характера. «Ты был аккуратен?» Весь кайф уходит мгновенно. Мужчина лежит и думает: «Вот зануда, ну ее на фиг!» О безопасности надо было думать раньше.

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И наконец. Если смотреть на секс с высоты житейского полета. Предположим, это ваш первый секс с новым знакомым. Никогда потом не спрашивайте: «Ты мне позвонишь?» Даже если вам кажется, что без памяти влюбились. Тут к месту будет старый анекдот. Чем отличается француженка от русской? Француженка утром тихо выскальзывает из постели, пишет помадой на зеркале «Мерси, мон амур» и исчезает. Русская встает посреди комнаты, руки в боки, оглядывается и произносит: «А вот тут мы поставим бабушкин сервант».

Мужчины страшно боятся этих «сервантов». Дайте ему время на раздумья. Сам найдет вас. Вы ведь «случайно» назвали вашу фамилию и место работы. Найдет как миленький. Если вы восторгались им после секса, если не болтали о бывших парнях, если не задавали дурацких вопросов. Найдет.