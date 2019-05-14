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Молодожены целый год «выгуливали» платье невесты 

Провинция.ру 14 мая 2019
Фото: depositphotos
Зои и Ник АУСТ (США) решили устроить себе свадебное путешествие длиной почти в год. С января по октябрь прошлого года пара объехала 33 страны. Идея отправиться вместе в кругосветку пришла им в голову еще на первом свидании. А когда они обручились, то поняли, что шутка может стать реальностью. После свадьбы,
в январе прошлого года, они оба оставили свои офисные работы, упаковали свадебные наряды и отправились в романтическое путешествие — первое в своей жизни.
Причем история с костюмами вышла тоже не случайно.
Зои и Ник уверены, что надевать свадебное платье только раз в жизни — затея достаточно глупая. Поэтому они решили продлить красивую церемонию и устраивать фотосессию в праздничном виде в каждой стране, где побывают. Так, белое платье Зои и бордовый бархатный пиджак и потертые джинсы Ника засветились на фоне достопримечательностей и красивой природы от Бали до Парижа, и даже на вершине Эвереста.
Начав свое путешествие в Таиланде, они посетили Испанию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индию, Францию, Турцию и многие другие страны, завершив свое турне на Сейшельских островах. Сегодня все фотографии можно увидеть в совместном Instagram пары — «Marry Me in Travel».
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