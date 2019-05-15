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Названо число россиян, заводивших служебные романы 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 15 мая 2019
Фото: Кадр из фильма "Предложение"
В романтические отношения с коллегами вступали 48% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы Mail.ru для бизнеса. В основном служебные романы завязываются среди работников малого и среднего бизнеса.
Согласно исследованию, чаще других романы заводят руководители высшего звена — 57% опрошенных и руководители подразделений — 53%, реже всего — владельцы бизнеса и частные предприниматели — 38%.
При этом 82% респондентов признались, что скрывали отношения от коллег и еще 74% от руководителя. Однако 59% работников ответили, что знали о романах своих коллег и еще 49% слышали об этом от других.
Большинство служебных романов длились около года, еще 20% — от трех месяцев до года и 17% — от одного до трех месяцев.
Большинство опрошенных назвали такие отношения короткими интрижками — 36%, еще 25% серьезными отношениями, а 13% респондентов поженились, пишут «Известия». Чаще всего в романтические отношения на работе вступают сотрудники сфер транспорта и связи — 53%, здравоохранения — 52% и рекламы — 52%.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», 37% россиян недовольны количеством отпускных дней. Только 20% отдыхают больше 28 дней.
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Любовь , Mail.ru Group , газета "Известия"
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