Названо число россиян, заводивших служебные романы

В романтические отношения с коллегами вступали 48% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы Mail.ru для бизнеса. В основном служебные романы завязываются среди работников малого и среднего бизнеса.

Согласно исследованию, чаще других романы заводят руководители высшего звена — 57% опрошенных и руководители подразделений — 53%, реже всего — владельцы бизнеса и частные предприниматели — 38%.

При этом 82% респондентов признались, что скрывали отношения от коллег и еще 74% от руководителя. Однако 59% работников ответили, что знали о романах своих коллег и еще 49% слышали об этом от других.

Большинство служебных романов длились около года, еще 20% — от трех месяцев до года и 17% — от одного до трех месяцев.

Большинство опрошенных назвали такие отношения короткими интрижками — 36%, еще 25% серьезными отношениями, а 13% респондентов поженились, пишут «Известия». Чаще всего в романтические отношения на работе вступают сотрудники сфер транспорта и связи — 53%, здравоохранения — 52% и рекламы — 52%.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», 37% россиян недовольны количеством отпускных дней. Только 20% отдыхают больше 28 дней.