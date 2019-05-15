Названо число россиян, заводивших романы на работе

Россияне трудоспособного возраста не прочь завести служебный роман. Подавляющее большинство, а именно 82%, старается скрывать романтические отношений от коллег, тем не менее 59% сотрудников так или иначе узнают о том, у кого в офисе не просто рабочие отношение. Такую статистику приводит платформа Mail.ru для бизнеса, где был проведен опрос.

Почти половина опрошенных — 48% — сотрудников российских компаний признались, что влюблялись в своих коллег. Чаще всего отношения продолжались около года, 20% романов длились от трех месяцев до года, а 17% прекращались в течение трех месяцев. Для 36% такие отношения ничего не значили, 25% относились друг к другу достаточно серьезно, а вот 13% в конце концов поженились.