Брачный контракт — все за и против

Поднимаем щекотливую тему, которая вызывает множество споров.

Как только речь заходит о брачном договоре, люди делятся на два типа: одни с пеной у рта доказывают, что это показатель недоверия к партнеру и чистого расчета при заключении брака, другие признают необходимость заранее решить возможные имущественные споры и спать спокойно. Правда многие люди не знают, законен ли брачный договор или это бесполезный документ. Обращаемся к законодательству и попутно рассматриваем обе стороны вопроса.

Что указано в законе

Семейный кодекс Российской Федерации, принятый в декабре 1995 года, определяет порядок заключения брачного договора и контроля законности его условий. Согласно нему, брачный договор — это добровольное соглашение будущих или действующих супругов, в котором прописаны их права и обязанности по имущественным и другим вопросам. Должен быть составлен в письменной форме и заверен нотариусом. Как только органы ЗАГСа регистрируют брак, договор вступает в законную силу. Его положения можно изменить в любой момент по обоюдному согласию супругов или вовсе расторгнуть договор.

Какие права нельзя ограничивать

Вы можете прописать условия, касающиеся уже имеющегося и будущего имущества, а также семейного бюджета — как распределяется доход, кто управляет сбережениями, вплоть до суммы «карманных» денег. Это разумно, если к моменту вступления в брак взятое лично вами жилье находится в ипотеке или вы платите кредит за машину. Личное имущество, приобретенное до брака, пополам делиться не будет. Однако платежи по кредитам учитываются как совместные, а значит дают супругу право частичной собственности на оплаченное им.

Правда ограничение неимущественных отношений невозможно — нельзя прописать, с кем остается ребенок в случае расторжения брака, что делать в случае измены одного из супругов или запретить обращаться в суд за защитой своих прав. Положения брачного договора не должны «ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречить основным началам семейного законодательства», как указано в законе. Если вы сомневаетесь в легитимности любых положений договора, то можете смело обращаться в суд — эксперты оценят условия и вынесут вердикт.

Зачем это нужно вам

Если вы хотите быть уверены в завтрашнем дне, то брачный договор становится здоровой альтернативой спорам о том, кто больше заработал и заслужил нажитый в браке капитал. Подписав договор, вы можете навсегда закрыть обсуждение этой темы и не бояться, что в случае развода останетесь одна с маленькими детьми без жилья, потому что бывший супруг переписал все на новую пассию. Хотя соотечественники по-прежнему редко заключают подобные договоры, все же число согласившихся на это пар с каждым годом растет. Особенно внимательно к составлению брачного договора относятся звезды — спортсмены, певцы, актеры, которым есть, что терять. Если ваш будущий супруг наотрез отказывается составлять документ и обещает, что никогда не оставит вас в беде, советуем задуматься: человек, который уверен в своей порядочности, будет не против подписать бумаги на тех же условиях.