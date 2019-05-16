4 опасные кризисные точки брака, являющиеся хорошей проверкой вашей пары на прочность

Про кризис семейной жизни слышали многие, но не каждый человек понимает, что это такое. Сложно представить и то, что происходит с отношениями в этот период, но еще сложнее преодолеть кризис. И не отдельно друг от друга, а вместе. О том, как понять, что в вашей семье начался кризис, и как выровнять отношения — в материале Passion.ru и Ольги Романив.

Причины кризиса

Каждая семья сталкивается с психологическими трудностями, преодолевать которые супругам надо совместно. Всего таких кризисных причин насчитывается 10.

Зачатие и рождение первенца

Рождение ребенка приводит к переосмыслению жизненных ценностей, что очень часто дается тяжело обоим супругам. Теперь надо смотреть «в завтра» не только исходя из своих желаний, но, в первую очередь, ориентируясь на потребности ребенка.

Подростковый возраст и переход во взрослую жизнь

Взросление детей — это также кризисный период для семейной пары. Родители привыкли видеть в ребенке малыша и порой его переход во взрослую жизнь связан с серьезным психологическим кризисом для них. Разное восприятие взросления детей вызывает споры и ссоры между супругами, что отражается на воспитании ребенка и на взаимоотношении самих родителей.

Жилищные проблемы

Бытовая неустроенность, съемная квартира, ипотека создают серьезную брешь в семейном бюджете, вызывают неуверенность в завтрашнем дне и становятся причиной многократных выяснений отношений и взаимных обвинений.

Утрата доверия, измена

Это ситуации, которые кажутся безвыходными. При отсутствии желания разобраться в случившемся и решить проблему совместно утрата доверия приводит не только к измене, но и к разводу.

Психологическая нагрузка

Психологическое перенапряжение, давление со стороны начальства или родственников приводят к тому, что один из супругов или оба находятся в постоянном состоянии стресса. Если нет разрядки, то выплеск негатива происходит в семье — супруги не делятся произошедшим и не просят совета, а срывают злость друг на друге.

Смена социального статуса

В жизни каждого человека есть взлеты и падения, последние приводят к порой неожиданным последствиям — человек вместо поддержки получает удар от близкого человека. К смене социального статуса можно отнести потерю работы, банкротство, серьезную болезнь и инвалидность одного из супругов.

Климакс

Женщина в этот период переживает серьезные гормональные и психологические изменения, для нее это время ассоциируется с приходом биологической старости. Происходит «ломка», во время которой женщине нужна серьезная поддержка от супруга. Жена должна чувствовать, что для мужа она также молода, привлекательна и желанна, как и в начале их отношений.

Роль бабушки и дедушки

Появление внуков вызывает неприятие себя в этой роли — появляются обязанности, к которым пара может быть психологически не готова.

Уменьшение мужской сексуальной активности

Физиологические изменения мужского организма вызывают агрессию или закрытость супруга. Он остро воспринимает уменьшение своей сексуальной активности, резко реагирует на многие слова в свой адрес, начиная считать себя неполноценным мужчиной.

Уход из жизни супруга

Смерть любимого человека становится тяжелой психологической травмой, справиться с которой самостоятельно очень сложно. В этом случае очень важна поддержка родственников и друзей, чтобы вернуть радость жизни.

Существует еще ряд причин, способствующих развитию кризиса в семье. Это усыновление ребенка, измена, домашнее насилие. Но эти причины нельзя отнести к кризисным периодам в каждой семье.

Кризисные точки брака

В течение семейной жизни может быть 5 критических точек, во время которых возникает кризис в отношениях.

1–й год

Начало супружеской жизни связано с притиркой друг к другу, первыми бытовыми сложностями и привычным укладом внутри родительского дома. У супругов сильно выражены эгоистичные желания, они еще не привыкли к совместному решению вопросов, уважению личного пространства друг друга и распределению домашних обязанностей.

Перейти рубеж первого кризиса просто: научитесь делать все сообща, возьмите из опыта родителей все, что вам нравится, и объедините это в своей семье, дополняя своими установками и правилами. Сохраняйте романтику в отношениях, проводите много времени вместе, но и давайте друг другу свободу — личное хобби, встречи с друзьями. Обиды не копите в себе, но и не высказывайте их сгоряча — научитесь решать все вопросы на «трезвую голову», без споров и ссор. Так вы сможете уважать и принимать мнение друг друга.

3–й год

Третий год совместной жизни — период «отрезвления», когда уже на одной романтике отношений не построить. Бытовые проблемы и финансовая неустроенность начинают превалировать над чувствами, появляется ребенок. Супруги начинают говорить на разных языках, их потребности меняются, а построение карьеры может стать главной задачей, разобщая мужа и жену. Зачатие или рождение ребенка также может стать причиной для постоянных конфликтов, потому что один из супругов не готов к подобным изменениям в своей жизни.

Научитесь планировать свою жизнь и финансовые расходы, прислушивайтесь друг к другу и не давите. Во всех вопросах ищите компромисс, а результат должен устраивать обе стороны. Не забывайте о романтике — она нужна вам обоим.

7–й год

На седьмой год совместной жизни у супругов появляется ощущение однообразия — один день повторяет другой, ничего не меняется, а радость отношений сменяется бытовой рутиной и супружеским долгом вместо любви. Монотонность жизни приводит к тому, что супруги начинают искать «отдушину» на стороне, все больше времени проводя отдельно друг от друга.

Раскрасьте свою жизнь яркими и необычными красками — меняйтесь и удивляйте друг друга. Сделайте ремонт, поезжайте в путешествие, устройте романтический ужин вдвоем, вечеринку с друзьями или семейный выезд на природу или в клуб развлечений. Чаще проводите время вместе — разговаривайте, гуляйте, занимайтесь любимым и не очень делом вместе, смотрите фильм, обсуждайте прочитанную книгу и делитесь друг с другом событиями дня. Ваши чувства утихли, так разбудите их, разбавив обыденность страстью и воспоминаниями о начале отношений.

15+

Дети выросли, появились внуки. Жизнь, как и прежде, наполнена событиями, но что–то из нее ушло, супруги чаще начинают чувствовать себя одинокими и опустошенными. Кажется, что жизнь теряет смысл, появляются проблемы со здоровьем или работой.

С возрастом не надо ставить на себе крест и считать, что все ушло — у вас появилось больше времени для себя. Вернитесь к давно забытым увлечениям, найдите себя в чем–то новом. Научитесь ценить каждый миг своей жизни и радоваться всему, что происходит, а ваш опыт будет помогать преодолевать все трудности.

После 40 лет жизнь только начинается

Кризис среднего возраста может произойти в разное время супружеской жизни — он может наступить как до 15–летия брака, так и после него. 40 лет — возраст критический сам по себе. Происходит переоценка ценностей, меняется гормональный фон, на первый план выходят личные потребности. Любая ситуация воспринимается острее и больнее бьет по отношениям, вызывая споры, обиды и конфликты. Супруги начинают отдаляться друг от друга, а в отношениях наступает холодность.

В первую очередь научитесь разбираться в себе и своих желаниях, которые могут быть очень противоречивыми. Посмотрите на свой возраст спокойно — кризис пройдет, а радость жизни к вам вернется. Смотрите на отношения с супругом и все конфликтные ситуации как бы со стороны, научитесь анализировать происходящее, найдите причину ссоры, возможно, она не стоила того, чтобы обижаться и обижать любимого человека. Научитесь прощать и просить прощения — во время кризиса «срабатывает» эгоизм и первым признавать свою вину не хочется. Смените обстановку, отправьтесь в путешествие или за город на выходные — на вас не будут давить стены дома, а отдых положительно скажется на вас обоих. Искусственно создайте экстремальную ситуацию, которая перевернет ваше восприятие жизни — прыгните с парашютом, займитесь дайвингом, рафтингом, альпинизмом или горнолыжным спортом. Адреналин разгонит все ваши сомнения по поводу себя и поможет справиться с кризисом. Обязательно все делайте совместно — ваш супруг заслуживает внимания, а интересы должны быть общими.

К чему приводит кризис семейной жизни

Любой кризис заставляет пару задуматься об отношениях и друг о друге, пересмотреть жизненные цели и приоритеты. Это возможность изменить свою жизнь, направить ее из русла однообразия в новое — интересное и насыщенное событиями. Кризис обращает внимание супругов на то, что упущено, приводит к новому витку отношений. Главное — не замыкаться в себе, виня во всем произошедшем супруга. Ищите ответы вместе, только так вы пройдете через кризисный период, а ваши чувства друг к другу откроются с новой и приятной стороны.

Текст: Ольга Романив