Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барановская рассказала о желании выйти замуж 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Телеведущая Юлия Барановская заявила, что в своей жизни она была влюблена трижды.
"Я была влюблена трижды — в юности, в отца своих детей, и один раз после расставания с ним. Конечно, мне бы хотелось выйти замуж. Я могла выйти замуж уже несколько раз за все это время, но это же не просто свадебное платье, кольца и фото на память. Главное — встретить человека, с которым хочется создать семью", — цитирует Барановскую PEOPLETALK.
Ведущая состояла в гражданском браке с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным. В сожительстве она родила троих детей.
Ранее Барановская оправдалась за связь с журналистом Александром Гордоном.
Газета.Ru: последние новости
Слуцкая рассказала о тайном замужестве Беременная звезда "Дом-2" неожиданно вышла замуж Ученые: мужчины горюют по умершим друзьям меньше женщин
Любовь , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , Александр Гордон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Линии на руке, которые предскажут счастье
8 здоровых лайфхаков для приготовления пищи
Как избавиться от сахарной зависимости1
Вся правда о плазмолифтинге
Почему дети перестают уважать родителей
Видео
Без комплексов: Тарзан показал фото Королевой
Звёзды
Миллу Йовович травят после признания в аборте
Звёзды
Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»
Звёзды
Российские звезды, помолодевшие с возрастом
Звёзды Красота
Названо число россиян, заводивших романы на работе
Любовь
Барберша в вызывающем костюме присела на клиента
Красота
Владимир Пресняков чуть не проспал свою свадьбу
Звёзды Любовь
Как избавить дом от грибов-захватчиков
Дом и сад Здоровье
Дети, в существование которых сложно поверить
Дети
Экс-солистка «Тату» превращается в куклу
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение