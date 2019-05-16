Барановская рассказала о желании выйти замуж

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что в своей жизни она была влюблена трижды.

"Я была влюблена трижды — в юности, в отца своих детей, и один раз после расставания с ним. Конечно, мне бы хотелось выйти замуж. Я могла выйти замуж уже несколько раз за все это время, но это же не просто свадебное платье, кольца и фото на память. Главное — встретить человека, с которым хочется создать семью", — цитирует Барановскую PEOPLETALK.

Ведущая состояла в гражданском браке с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным . В сожительстве она родила троих детей.