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Правильно ли жить мужу в квартире жены 

СОК.медиа 4 часа назад
Фото: sok.media
После создания семьи перед молодоженами стает жилищный вопрос. Раньше считалось, что девушка выходит замуж, а значит должна идти за мужем, в его семью, в его дом. Сейчас мнения по этому поводу разделились, а молодые ищут жилье согласно своим материальным возможностям. Если у жены уже есть своя жилплощадь, правильно ли мужу пользоваться ею?

Мужчина-альфонс

Одной из самых неприятных ситуаций является проживание с альфонсом. Сначала женщина не замечает этого, а лишь спустя некоторое время ясно видит — мужчине нет дела до нее, для него важна квартира. Такие представители сильного пола могут часами валяться на диване, не убирать за собой, не пытаются улучшить жилищные условия и даже не ходят на работу. Тогда претензии жены вполне оправданы, ведь она не обязана содержать мужчину. Он должен проявлять инициативу, а не быть инертным. Супруга должна попытаться понять, муж просто не хочет ничего делать, объясняя тем, что он не хозяин в доме, или просто не научен этому. Возможно, единственным решением будет переезд на съемную квартиру.

Отношения супругов

Женщину может не устраивать проживание в ее квартире не только из-за плохого поведения мужчины. Возможно, она уверена, что муж обязан во всем обеспечивать ее, и не может принять факт отсутствия у него жилплощади. Даже если супруг будет делать ремонт, помогать по хозяйству, работать и формировать семейный бюджет, женщина будет возмущаться и считать его не самодостаточным. В этой ситуации все зависит от мужчины. Если он может сдержать свои эмоции и не поддаваться на провокацию жены, то со временем ситуация наладится. В противном случае стоит задуматься о смене жилья. Это может быть съемная квартира или покупка совместного жилища.

Взаимоотношения в семье

Если у мужчины нет комплексов из-за того, что квартира не его, а женщина не имеет никаких претензий, то вполне возможно проживать в ее квартире. В нормальной семье жилищный вопрос не станет подниматься, каждый старается преумножить свой вклад в развитие. Семья создается для того, чтобы любить друг друга и всегда быть рядом, а не для того, чтобы делить имущество.
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