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Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом 

runews24.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: runews24.ru
Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, какие пары чаще всего занимаются сексом. Для этого они опросили 92 пары, выясняя присущие им поведенческие особенности.
Частота половых актов зависит от нескольких факторов, в том числе от продолжительности отношений, их качества и удовлетворения. Но на этот раз исследователи сосредоточились на связи между страстью, эмоциональными отношениями и частотой половых актов.
Добровольцы состояли в гетеросексуальных отношениях, их возраст варьировался от 19 до 30 лет. Различалась и продолжительность отношений — от месяца до девяти лет, в среднем — 21 месяц.
Психологи спрашивали у влюбленных о том, счастливы вы ли они в браке или отношениях, близки ли с партнером и преданны ли ему.
После этого было проведено структурное моделирование — статистический метод проверки и оценки причинно-следственных связей между структурами данных.
Как оказалось, чем больше «возраст» пары, тем реже половые акты между возлюбленными. Доверие и близость на этот показатель никак не влияли, значение имела только страсть. Чем ее больше — тем чаще интимная близость между партнерами.
Интересным исследователям показался тот факт, что на частоту секса влияет отношение женщины к случайному сексу. Участницы, открытые к такому виду интимной связи, четко проводят границу между сексуальным и эмоциональным аспектами отношений, поэтому эмоциональные всплески, такие как бытовая ссора, меньше влияют на их желание заняться сексом. То есть, женщины, которые не против случайных связей, занимаются сексом с постоянным партнером чаще, чем те, кто осуждают такое поведение. Однако это утверждение справедливо только для социумов с высоким уровнем развитием гендерного равенства.
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