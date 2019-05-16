Каких мужчин выбирают женщины

Пять мужских качеств, которые оценивает женщина при первой встрече.

Прошли далёкие времена, когда красна девица сидела у окошка и ждала, что придёт добрый молодец, посватается и возьмёт в жены. Современные женщины не ждут, пока их выберут. Перефразировав на свой лад знаменитое высказывание Мичурина: — "Не нужно ждать милости от природы…", они тоже не ждут долго и покорно, пока мужчина соизволит обратить своё внимание, выделить среди других, выбрать и сделать предложение руки и сердца. Нет, сегодня женщина сама выбирает и при необходимости отсеивает негодных претендентов на право быть "второй половинкой". Так на что обращают внимание женщины при самом первом, оценочном взгляде?

1. Внешность, стиль, ухоженность.

Помните героиню фильма "Москва слезам не верит", которая признаётся подруге, что ненавидит, когда у мужика грязная обувь? Казалось бы, какая разница. Подумаешь, ботинки не чищены. Но зоркий женский взгляд примечает каждую мелочь, даёт пищу для размышлений, оценок и выводов.

Это не значит, что мужчина обязан иметь модельную внешность и фигуру атлета. Даже наоборот, откровенных красавчиков женщины избегают. Во-первых, рядом с ним и самой нужно будет соответствовать, во-вторых, они обычно отличаются непостоянством и ветренностью, да к тому же, красота снаружи обычно соседствует со скудным внутренним содержанием. Внешний лоск скоро наскучит, а двумя словами не о чем будет перемолвиться.

Мужчина, который пренебрегает элементарными правилами гигиены, позволяет себе ходить небритым, в мятой или грязной одежде, оправдывая свою лень и нежелание потрудиться над своим внешним обликом, ложной брутальностью, сам себя не уважает. А сдедовательно, не может расситывать на уважение, симпатию и любовь женщины. Поговорку "Мужчина должен быть чуть красивей обезьяны" следует воспринимать с иронией, а не как руководство к действию.

2. Приятный аромат

Человеческий организм устроен так, что запахи запоминаются гораздо лучше, чем картинки. Можно забыть лицо человека, но при этом помнить его запах. Так что, если при первой встрече от Вас шибанёт резким запахом пота или перегара, вряд ли стоит рассчитывать на продолжение знакомства. Даже если вы слишком сильно благоухаете дорогим парфюмом, это не вызовет приятных эмоций.

Одеколон нужно употреблять в крохотных количествах, чтобы аромат был слегка уловим. Резкий пресыщенный запах, оставляющий долгий удушливый шлейф, раздражает не только женщин, но и большинство окружающих. Если не получается правильно пользоваться парфюмом, может стоит задуматься о том, что запах просто чистого тела не так уж плох.

3. Уверенность в себе

Женщина ищет защитника, опору, чтоб "как за каменной стеной". Сила, смелость, мужественность могут проявиться не сразу, а вот чрезмерная стеснительность, истеричные нотки в разговоре и поведении, робость и неуверенность в себе видны сразу, как говорится "невооруженным взглядом". Такой мужчина в некоторых случаях может вызвать жалость, но не симпатию и влечение.

Женский восторг вызывают мужчины-защитники, умеющие владеть собой, способные сохранять хладнокровие даже в сложной ситуации, брать на себя решение возникших проблем. Но и здесь существует грань, которую нельзя переходить. Высокомерие, развязность, наглость и грубость отпугивают женщин навсегда.

4. Голос

Не каждому везёт от природы стать обладателем чарующего низкого бархатного голоса. Но это можно компенсировать грамотной правильной речью и хорошей дикцией. Если при этом Вы обладаете эрудицией, являетесь хорошим рассказчиком, держитесь легко и уверенно, женщине с Вами интересно общаться, то тембр голоса уходит на второй план.

5. Чувство юмора.

Это ценнейшее качество любого человека, живущего в социуме. Можно быть умным человеком, но не иметь чувства юмора. Но нельзя обладать чувством юмора, но при этом бытб дураком. Остроумный — значит не просто обладающий умом, а обладающий острым умом. Если Ваша шутка заставила женщину искренне улыбнуться или даже засмеяться, значит Вы на пути к успеху.

Вы обладаете всеми перечисленными качествами? Поздравляю. Положительный результат при первом знакомтсве обеспечен. Ну а дальше всё зависит от Вас, старайтесь соответствовать первому впечатлению и не ударить в грязь лицом.