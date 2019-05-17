Лучше чем люди: как секс-роботы изменят семьи

Поколение нынешних сорока-пятидесятилетних помнит время до существования интернета и мобильных телефонов, а нынешним двадцатилетним такой мир сложно себе представить. Что на очереди? Судя по всему — антропоморфные, то есть похожие на человека, роботы для помощи по дому и постельных утех.

Куклы для мужчин

На фабрике Abyss Creations в Калифорнии создали секс-робота Harmony — роботизированную версию покрытых силиконом реалистичных на ощупь кукол RealDoll с искусственным интеллектом. Кукла может отвечать, улыбаться, реагировать на ласки и цитировать Шекспира. Harmony — не единственная антропоформная робот-кукла в мире, подобные разработки сейчас идут по всему миру.

Роботы для женщин

Компания Realbotix создала приятного внешне секс-робота Henry для услады женщин. Ростом 180 см, с симпатичным лицом, он умеет шутить, петь и декламировать стихи, а также демонстрировать "сверхчеловеческие сексуальные способности", как говорит реклама. Он также изготовлен из силикона, нашпигован умной электроникой и им можно управлять через специальное приложение через смартфон или планшет.

Кто возьмет робота в постель

По опросам производителей, две трети мужчин и примерно треть женщин готовы иметь робота в качестве сексуального партнера. При этом в одном из опросов треть мужчин сообщили, что сохраняли бы роботу верность. Сегодня антропоморфные роботы стоят примерно 10-18 тыс. долларов в зависимости от комплектации.

Мужчины и женщины

Похоже, половина мужчин в ближайшем будущем перестанет обращать внимание на женщин: ведь в их распоряжении будут веселые, всегда готовые к любви силиконовые куклы. Как быть женщинам, за кого они смогут выходить замуж? Ведь для женщин безэмоциональный секс редко является удовлетворительным, а значит, Henry и ему подобные вряд ли заменят им бойфренда-человека.